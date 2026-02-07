트럼프, ‘프로젝트 볼트’ 공식 발표 민간기업 위한 산업용 희토류 등 비축…中공급망 리스크 완화 WSJ “‘중국식 국가주도 자본주의’ 받아들인 듯한 움직임”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 트럼프 행정부가 120억달러(약 17조4690억원) 규모의 자금을 투입해 핵심광물을 전략적으로 비축하는 이른바 ‘프로젝트 볼트’가 중국과 닮은꼴이라는 평가가 나온다. 국가 안보를 이유로 민간 기업에 개입하는 중국의 국가주도 자본주의를 트럼프 행정부도 따라하고 있다는 분석이다.

트럼프 행정부가 지난 2일 발표한 ‘프로젝트 볼트’는 미 수출입은행(EXIM)의 100억달러 대출과 민간 자본 약 20억달러를 결합해 초기 자금을 조성하는 구조다. 비축된 핵심광물은 향후 공급망에 차질이 발생할 경우 자동차, 전자제품, 방산, 첨단기술 제조업체들이 받는 충격을 최소화하는 역할을 하게 된다.

이에 대해 미 월스트리트저널(WSJ)은 중국의 핵심광물 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 강화하기 위해 내놓은 프로젝트 볼트가 정작 경쟁국인 중국을 벤치마킹한 측면이 있다고 짚었다. 중국에 대한 핵심광물 의존도를 낮추고 공급망 안정성을 강화하기 위해 미국이 ‘중국식 국가주도 자본주의’ 모델을 받아들이는 듯한 움직임을 보이고 있다는 것이다.

중국의 경우 희토류, 흑연, 갈륨, 게르마늄 등 핵심광물의 생산부터, 제련, 수출까지의 전 과정을 국가 안보와 연계하고 있다. 이에 따라 자국 핵심광물 기업에 개입과 통제를 강화하고 있다.

실제로 트럼프 행정부는 핵심광물과 관련한 민간 채굴업체에 자금을 지원하는 대신 해당 기업의 주식 일부분을 가져가는 방식으로 기업들을 지원하고 있다.

앞서 미 상무부는 지난달 26일 희토류 전문 광산기업 ‘USA 레어 어스’에 13억달러의 대출과 2억7700만달러의 연방 자금을 지원하는 대신, 해당 기업의 주식 1610만주를 주당 17.17 달러에 사들이고, 행사가가 이와 똑같은 1760만주 분량의 신주인수권을 받기로 했다. 신주인수권은 증자를 위하여 신주가 발행되는 경우 우선적으로 신주의 할당을 받을 권리를 뜻한다.

프로젝트 볼트에는 제너럴모터스(GM)와 보잉, 스텔란티스, 코닝 등 10여개 기업이 참여할 예정이다. 비축분을 채우기 위한 원자재 구매는 하트리 파트너스, 트랙시스 노스아메리카, 머큐리아 에너지 그룹와 같은 원자재 거래소들이 맡을 것으로 예상된다.

이에 대해 WSJ는 “중국의 많은 채굴 기업은 민간 부문에 있고, 이들은 이윤과 점유율을 놓고 경쟁하고 있다”며 “미국 정부도 민간 채굴 기업에 투자하는 한편, 민간 기업들을 프로젝트에 참여시키고 있다”고 지적했다.

뉴욕타임스(NYT)는 “미국이 자랑해온 자유시장 체제에서 벗어나 유럽에서 흔히 볼 수 있는 국가 주도 자본주의, 그리고 정도는 다르지만 중국이나 러시아에서 나타나는 체제와 닮아가는 변화를 예고한다”고 전했다.