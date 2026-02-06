넷플릭스 오리지널 한국 드라마가 다시 한 번 글로벌 흥행 성과를 입증했다. 김선호와 고윤정이 주연을 맡은 ‘이 사랑 통역 되나요?’가 2주 연속 넷플릭스 비영어 TV쇼 부문 1위에 오르며 정상을 이어가고 있다.

4일 넷플릭스 투둠(Tudum) 웹사이트에 따르면, ‘이 사랑 통역 되나요?’는 공개 3주차(1월 26일~2월 1일) 기준 430만 시청수를 기록하며 비영어 TV쇼 부문 1위를 차지했다. 시청수는 전체 시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 수치다.

이번 집계 기간 동안 해당 작품은 전 세계 43개국에서 톱10에 이름을 올렸다. 인도네시아, 베트남, 말레이시아에서는 1위를 기록했으며, 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 일본, 멕시코, 튀르키예 등에서도 상위권에 랭크됐다. 다만 톱10 진입 국가는 전주 대비 17개국 감소했다.

‘이 사랑 통역 되나요?’는 지난 1월 16일 전 세계에 동시 공개된 로맨틱 코미디로, 다중 언어에 능통한 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 전담 통역을 맡게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 김선호와 고윤정의 만남과 함께, 홍자매 작가의 신작이라는 점에서도 공개 전부터 큰 관심을 모았다.

김선호는 통역사 주호진 역을, 고윤정은 글로벌 톱스타 차무희 역을 맡아 상반된 성격의 캐릭터를 자연스럽게 소화했다. 언어는 정확히 전달되지만 감정의 미묘한 결이 어긋나며 발생하는 오해와 해프닝을 통해, 현대 사회의 소통 문제를 공감 있게 풀어냈다는 평가를 받고 있다.

이 작품은 공개 직후 76개국 톱10에 진입하며 글로벌 TV쇼 전체 순위 3위로 출발했다. 이후 공개 첫 주에는 비영어 쇼 부문 2위를 기록했고, 2주차에는 1위에 오르며 글로벌 흥행세를 이어갔다. 3주차에도 정상 자리를 유지하며 한국 드라마의 경쟁력을 다시 한 번 증명했다.

한편 김선호는 최근 세금 납부와 관련해 입장을 밝히고 필요한 조치를 마무리한 바 있다.