[헤럴드경제=홍승희 기자] 코스피 상장사 만호제강은 제조업 업체 현대자동차의 주식 2만382주를 약 103억원에 취득한다고 5일 공시했다.

주식 취득 뒤 만호제강의 현대자동차 지분율은 0.01%가 된다. 주식 취득 예정일은 4일이다.

만호제강은 이번 주식 취득의 목적을 “투자 목적”이라고 밝혔다.