수강료 4만원 지원, 학생 자기부담금 5000원

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시는 사교육비 부담을 경감하고 교육 격차를 해소하기 위해 관내에 거주하는 중·고등학생을 대상으로 ‘강남구청 인터넷수능방송’ 연간 수강료 지원 사업을 추진하고 있다고 5일 밝혔다.

‘강남구청 인터넷수능방송’은 강남구청이 운영하는 온라인 교육 서비스로, 중·고등학교 전 교육과정에 대한 내신 및 수능 대비 강좌를 제공하고 있다.

동두천시는 수강료 4만원을 지원하며, 학생은 자기부담금 5000원만 납부하면 1600여개의 강좌를 1년간 무제한으로 수강할 수 있다. 신청자에게는 학습 효과를 높일 수 있도록 다양한 강의 콘텐츠와 학습 자료도 함께 제공될 예정이다.

지원 대상은 동두천시에 거주하는 중·고등학생이며, 정부24를 통해 2월 9일 23시 59분까지 신청할 수 있다. 수강권은 2월 27일 지급될 예정이며, 신청 방법과 자세한 사항은 정부24 누리집에서 확인할 수 있다.

박형덕 동두천시장은 “학생들이 사교육비 부담을 덜고 학업에 집중할 수 있도록 앞으로도 다양한 교육 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.