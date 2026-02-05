공모에 함께 참여할 민간 기업 모집…2월 4일~18일 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군은 인공지능(AI) 기술을 활용해 지역 사회 현안을 해결하고 AI 실증도시로서의 기반을 강화하기 위해 ‘2026년 경기도 AI 챌린지 프로그램’ 공모사업 준비에 총력을 기울인다고 5일 밝혔다.

군은 지난 4일 군청 상황실에서 공모사업 지원 및 추진계획 점검을 위한 ‘경기도 AI 챌린지 프로그램 추진관련 현안회의’를 개최했다.

경기도 AI 챌린지는 경기도와 경기경제과학진흥원이 주관하는 사업으로, AI 기술을 보유한 기업과 지자체 간의 컨소시엄 구성을 통해 지역 문제를 해결하는 실증 과제를 지원하는 사업이다. 선정된 과제는 최대 3억2500만원 도비가 지원된다.

연천군은 이번 공모에서 단순한 지원을 넘어 ‘공정성 확보’와 ‘실질적 지역 현안 해결’에 중점을 뒀다. 지난해 성공적으로 구축된 AI·양자 등 첨단기술 기업과의 협력체계를 바탕으로 논의된 실증 전략에 더해, 기업 공개 모집과 외부 전문가의 평가를 통해 협력 파트너를 선정하기로 방침을 정했다.

이에 따라 군은 2월 4일부터 18일까지 연천군청 누리집(홈페이지) 등을 통해 공모에 함께 참여할 민간 기업을 공개 모집한다. 신청 자격은 경기도 소재 AI 기술 보유 기업이면서 연천군 각 부서의 수요와 연계가 가능한 혁신 기술을 제안하는 기업이다.

군은 공정한 평가절차를 거쳐 선정된 기업과의 컨소시엄을 구성하고, 주민 체감형 인공지능 실증 전략을 정밀화할 예정이다. 연천군만의 지역 특성을 반영하면서도 향후 타 지자체로의 확장성에 중점을 둔 범용적 모델 발굴에 주력할 계획이다.

김석인 미래전략담당관은 “이번 공모사업은 행정절차법에 근거해 투명하고 공정하게 협력 파트너를 선정함으로써 사업의 내실을 다지는 데 주력할 것”이라며 “선정된 과제는 향후 정부 주도 대규모 공모사업으로 확장해 연천군을 AI 실증의 거점도시로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.