4차 국토부·LH 합동 주택시장·공급대책 점검 회의 주재

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김이탁 국토교통부 1차관은 5일 “국민들이 공급 확대를 신뢰할 수 있도록 조기 착공에 전력을 다하겠다”고 말했다.

김 차관은 이날 서울 용산구 갈월동 한국토지주택공사(LH) 주택공급특별추진본부에서 4차 주택시장·공급대책 점검 회의를 주재하고 “국토부와 LH는 추가적인 공급 부지를 계속 발굴하고, 준비되는 대로 발표할 계획”이라면서 이같이 밝혔다.

김 차관은 노후 공공임대 재건축, 노후 공공청사 등 복합개발, 학교 용지 활용 거점 조성, 도심 내 유휴 부지 활용, 공공 도심 복합 시즌2, 1기 신도시 등 정비사업, 소규모 정비 활성화 등 도심 주택 공급 분야 7개 과제를 점검했다.

아울러 택지 공급 분야에서 우수 입지 공공 택지 공급 촉진, 공공택지 LH 직접 시행 전환, LH 소유 비주택 용지 용도 전환 정례화, 공공택지 사업 속도 제고, 서울 남부권 공급 조기화 및 공급 여력 확충 등 5개 과제의 추진 계획도 논의했다.

김 차관은 9·7 대책 목표 물량(2만7000호) 대비 2000호가 증가한 수도권 공공택지 공공분양 2만9000호 분양계획에 대해 “주택 공급에 대한 확신을 부여하기 위해 국토부와 LH가 합심해 당초 목표를 뛰어넘는 사례를 많이 창출할 수 있도록 최선의 노력을 다하라”고 지시했다.

또 “주택 공급이 실제 이뤄질지에 대한 국민들의 우려를 불식시키기 위해서는 우리가 제시한 계획을 약속대로 차질 없이 실적으로 시장에 보여주는 것이 무엇보다 중요하다”며 담당 과제별·사업별로 책임감을 가지고 공급을 위해 총력 대응하라고 주문했다.