아침 -12∼2도·낮 -5∼9도…주말에도 한파 이어져 황사 탓 미세먼지 농도 ‘나쁨’…늦은 오후부터 옅어져

[헤럴드경제=홍승희 기자] 5일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 들어오면서 중부지방과 호남을 중심으로 아침 기온이 5∼10도나 낮아지겠다. 이에 서울을 비롯한 수도권 북서부와 강원 북부, 충남 북서부에 한파주의보가 내려졌다.

6일 아침 최저기온은 -12∼2도로 평년기온(-11∼0도)을 크게 웃돈 5일 아침(-6∼5도)과 비교해 꽤 낮겠다. 중부지방과 호남을 중심으로는 아침 기온이 하루 새 5∼10도 떨어지겠다.

5일은 낮에 기온이 제주에서는 19도(서귀포시), 제주 외 지역에서는 18.1도(울산 울주군 온산면)까지 올랐지만 6일은 낮 최고기온이 -5도에서 9도 사이에 머물겠다.

주요 도시 6일 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -9도와 -3도, 인천 -9도와 -5도, 대전 -7도와 0도, 광주 -4도와 2도, 대구 -3도와 5도, 울산 0도와 7도, 부산 2도와 8도다.

대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불면서 추위를 부추기겠다.

강추위는 주말에도 이어지겠다.

토요일인 7일 아침 최저기온은 -17∼-3도까지 떨어지고 낮 최고기온은 -5∼5도에 그치겠으며 일요일인 8일은 -18∼-6도와 -4∼3도로 기온이 더 낮겠다.

5일 밤에서 6일 새벽 사이 북서쪽에서 청정한 공기가 유입되면서 6일 초미세먼지(PM2.5)는 물러나겠으나 황사 탓에 미세먼지(PM10) 농도가 전국에서 ‘나쁨’ 수준으로 높겠다.

당국은 5일 발원한 황사가 남동진해 서해상으로 유입되면서 5일 밤부터 6일 오전까지 미세먼지 농도가 매우 높다가 늦은 오후부터 점차 낮아져 일평균 농도는 ‘나쁨’ 수준일 것으로 예상했다.

동해안에 6일 오전부터 너울이 유입돼 위험하겠다.

서해중부앞바다·서해남부북쪽먼바다·동해중부먼바다에 5일 밤, 나머지 해상에 6일부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠으니 주의해야 한다.