[헤럴드경제=홍승희 기자] 경찰이 쿠팡의 각종 의혹의 핵심에 선 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표를 피의자로 재소환한다.

5일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 오는 6일 오후 로저스 대표를 불러 작년 12월 30∼31일 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 허위 증언한 혐의(국회증언감정법상 위증)를 조사한다.

로저스 대표는 청문회에서 쿠팡이 중국 국적 개인정보 유출 용의자를 만난 조사하고 노트북을 회수한 배경에 대해 ‘한국 정부(국가정보원) 지시가 있었다’는 취지로 답했다.

하지만 국정원은 ‘쿠팡 측에 어떤 지시도 한 바 없다’고 반박했고, 과방위는 로저스 대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 위증 혐의로 고발했다.

경찰은 로저스 대표를 상대로 국정원의 지시가 있었다고 발언한 근거가 무엇인지 등을 묻고 실제 허위 발언이 맞는지, 허위의 인식이 있었는지 등을 규명할 예정이다.

로저스 대표의 경찰 출석은 지난달 30일에 이어 두 번째다. 그는 두 차례 출석 요구에 불응하다 신병확보 가능성이 거론되자 출석에 응하겠다며 입국했다. 이후 경찰에 출석해 협조 의사를 밝혔으나 사과는 하지 않았다.

경찰은 지난 1차 조사에서 대규모 개인정보 유출 사태 이후 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의(공무집행방해 등)를 추궁했다. 그는 2020년 숨진 쿠팡 노동자 고 장덕준씨의 산재 책임을 축소·회피하는 보고를 지시했다는 혐의도 있어 추가 소환 가능성도 거론된다.

로저스 대표에 대한 이번 조사는 쿠팡 제재·조사 움직임을 둘러싼 미국 일각의 반발이 거세지는 가운데 이뤄지는 것이다. 로저스 대표는 미 의회로부터 오는 23일 출석해 한국 정부의 미국 기업 ‘표적화’를 증언하라는 소환장을 받은 것으로 알려지기도 했다.