이정현 국힘 광주전남 미래산업위원장 “호남을 전략거점으로”

“호남 예산은 늘었지만 산업과 일자리는 제자리”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 광주·전남 미래산업 전략특위 위원장으로 내정된 이정현 위원장은 5일 최고위원회의 의결 직후 자신의 페이스북을 통해 “광주·전남은 더 이상 정치적으로 배려와 위로만 받는 지역이 아니라, 대한민국 미래산업을 책임지는 국가 전략 거점 지역으로 전환되어야 한다”고 밝혔다.

이 위원장은 “광주·전남은 풍력·태양광·원전·LNG·양수까지 대한민국에서 유일하게 청정 전력 풀세트를 갖춘 지역”이라며, “문제는 자원이 아니라, 이 자원을 AI·데이터·첨단 제조 산업으로 연결하는 기업과 시스템이 없다는 점”이라고 진단했다.

이어 이 위원장은 “에너지 정책은 이념의 문제가 아니라 산업의 문제”라며, “재생에너지 특별법을 포함해 전력·규제·부지·인재를 한 묶음으로 풀어내는 실행 중심 전략을 특위의 최우선 과제로 삼겠다”고 포부를 밝혔다.

이 위원장은 특히 ▷전력 계통과 요금의 불확실성 ▷중첩 규제와 지연되는 인허가 ▷앵커기업 부재 ▷청년 인재 유출을 광주·전남 미래산업의 4대 구조적 걸림돌로 지목하며,

“이 문제를 해결하지 않고는 어떤 정부 정책발표도 정치권의 공약도 공허하다”고 말했다.

그는 “특위 출범과 동시에 AI·데이터 전용 전력 특례 도입, 재생에너지 출력 제한 보상 제도화, 에너지·미래산업 실증 규제 특례, 전력·산단 원스톱 인허가 시스템구축, 앵커기업 국가 지정·패스트트랙 유치, 해상풍력·에너지 항만 특별절차 도입, 대학–기업 계약학과 대폭 확대, 산업부지 ‘즉시 사용 지도’ 공개, 규제 킬러제 도입, 100일 성과 공개 및 점검 의무화, 등 개혁과제를 국민의힘이 앞장서 추진하겠다고 밝혔다.

이어 “말로 하는 정치가 아니라, 현장·속도·결과로 평가받는 정치를 하겠다”며 “한전과 전력기관, 대학, 기업 현장을 직접 잇는 미래산업 실현 퍼레이드를 즉시 시작하겠다”고 덧붙였다.

이 위원장은 “민주당의 장기 독점 속에서 호남은 예산은 늘었지만 산업과 일자리는 늘지 않았다”며, “경쟁이 사라진 정치가 혁신을 막았고, 그 피해는 지역 청년과 기업이 떠안아 왔다”고 지적했다.

끝으로 그는 “이 특위는 개인 정치 도구가 아니라 국민의힘이 전국정당으로 거듭나기 위한 시험대”라는 점도 분명히했다.

이정현 위원장은 “광주·전남의 변화는 지역 문제가 아니라 대한민국 생존권이 걸린 산업지도의 재편”이라며, “국민의힘이 먼저 움직여 호남에서 신산업과 일자리의 길을 열겠다”고 포부를 밝혔다.