비개발자도 AI 대화로 업무 자동화 도구 제작 기업용 SW·구독 모델에 구조적 도전 FT “환각·감독 공백 리스크는 여전”

[헤럴드경제=서지연 기자] 최근 글로벌 증시에서 소프트웨어(SW) 종목이 크게 흔들린 배경에는 미국 인공지능(AI) 기업 엔트로픽의 최신 기업용 서비스 ‘클로드 코워크(Claude Cowork)’가 있다. 프로그래밍 지식이 없는 사무직도 AI와의 대화만으로 업무 자동화 도구를 만들 수 있다는 점에서, 전통적인 소프트웨어 산업의 수익모델을 근본적으로 흔들 수 있다는 평가가 나오고 있다.

클로드 코워크는 문서 요약, 데이터 정리, 계약서 검토 같은 반복 업무를 자동화하는 맞춤형 애플리케이션을 손쉽게 생성해 주는 유료 서비스다. 사용자는 웹브라우저에서 AI와 대화하듯 지시만 내리면 되고, 완성된 도구는 슬랙 등 기업에서 흔히 쓰는 협업·생산성 소프트웨어와 바로 연동할 수 있다. 개발자나 IT 부서의 도움 없이도 현업 부서가 자체 자동화 도구를 만들 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.

이 서비스가 공개되자 소프트웨어 업계에서는 “범용 AI가 고가의 전문 소프트웨어와 기업용 서비스까지 대체할 수 있다”는 우려가 빠르게 확산됐다. 한 번 도입하면 쉽게 바꾸기 어렵고, 구독료를 통해 안정적인 현금 흐름을 확보해온 기존 SW 기업들의 강점이 흔들릴 수 있다는 인식 때문이다.

파이낸셜타임스는 최근 분석에서 클로드 코워크가 전통적인 소프트웨어 개발의 개념을 뒤집고 있다고 평가했다. 과거에는 전문 개발자가 코드를 작성해 제품을 만들고 이를 기업이 구매·구독하는 구조였다면, 이제는 AI가 즉석에서 업무용 도구를 만들어 주는 단계로 진입하고 있다는 것이다.

앤트로픽은 경쟁사인 오픈AI나 구글과 달리 대중용 챗봇보다는 기업용 AI에 집중해 왔다. 지난해 선보인 ‘클로드 코드’는 개발자가 코딩을 더 빠르게 할 수 있도록 돕는 도구로, 이른바 ‘바이브 코딩’이라는 흐름을 확산시켰다. 다만 명령어 기반 환경에서 작업해야 하고, 사람이 결과를 검수해야 한다는 점에서 진입 장벽은 남아 있었다.

클로드 코워크는 이 한계를 더 낮췄다. 터미널이나 개발 환경 없이도 누구나 바로 사용할 수 있도록 설계됐고, 기업 내부 시스템과의 연계도 대폭 간소화됐다. 높은 코딩 성능의 배경으로는 ‘AI가 다른 AI를 평가·보완하는 강화학습 방식’이 꼽힌다. 앤트로픽은 이 과정에 AI를 활용해 학습 비용과 시간을 크게 줄였고, 현재 자사 시스템 코드의 상당 부분을 AI가 생성한다고 밝혔다.

또 하나의 핵심은 ‘모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)’이다. 이는 클로드 코워크로 만든 도구를 기존 업무 시스템과 쉽게 연결할 수 있게 해주는 개방형 기술로, 앤트로픽은 이를 무료로 공개해 생태계 확장을 노리고 있다. 최근 선보인 법무 업무 자동화 플러그인은 계약서 검토와 문서 초안 작성까지 지원해, 톰슨로이터 등 법률 소프트웨어 기업 주가에 직접적인 충격을 주기도 했다.

다만 AI가 소프트웨어를 전면 대체할 수 있을지에 대해서는 신중론도 적지 않다. 생성형 AI 특유의 ‘환각’ 문제로 그럴듯하지만 잘못된 코드나 결과를 내놓을 수 있고, 금융·법률처럼 오류에 민감한 분야에서는 리스크가 크다는 지적이다. AI가 만든 코드를 사람이 완전히 이해하지 못한 채 사용하는 ‘이해의 부채’가 쌓일 수 있다는 우려도 나온다.

영국 로펌 미콘 데 레야의 닉 웨스트 최고전략책임자는 FT에 “이런 AI 도구가 단순한 과장인지, 실제로 안정적인 업무 도구인지는 복잡한 계약서를 대규모로 처리해 보면 드러날 것”이라고 말했다.

결국 클로드 코워크는 단순한 신제품을 넘어, 소프트웨어 산업이 ‘구매와 구독’ 중심 구조에서 ‘AI 기반 즉석 생성’ 구조로 이동할 수 있음을 보여주는 신호로 받아들여지고 있다. 이 변화가 일시적 충격에 그칠지, 산업 지형을 바꾸는 분기점이 될지는 아직 판단하기 이르다는 평가다.