[헤럴드경제=조용직 기자] 배드민턴 ‘황금 콤비’ 중 한 명인 김원호(삼성생명)가 제72회 대한체육회 체육상 최고의 영예인 대상을 수상했다.

대한체육회는 스포츠공정위원회의 심의와 지난 2일 제12차 이사회 의결을 거쳐 경기·지도·심판·생활체육 등 총 8개 부문에서 93명과 5개 단체를 수상자로 선정했다고 5일 밝혔다.

대상 영예를 안은 김원호는 같은 팀의 서승재와 호흡을 맞춰 2025 파리 세계배드민턴선수권 남자복식 우승과 월드투어 단일 시즌 11관왕에 오르며 우수한 성적을 거뒀다.

시상식은 내달 13일 오후 2시 태릉선수촌 챔피언하우스에서 열리며, 수상자에게는 표창패와 특별 부상이 수여된다.

부문별 최우수상은 ▷경기 부문 사이클 최태호(강원도사이클연맹), 사격 반효진(대구체고) ▷지도 부문 역도 이세원 고양시청 감독, 유도 부문 정성숙 용인대 감독 ▷심판 부문 유도 김은희 대한유도회 상임심판 ▷생활체육 부문 차두연(부산광역시롤러스포츠연맹) ▷학교체육 부문 오종환 온천초등학교 교사가 각각 선정됐다.

▷공로 부문 이충환 대한세팍타크로협회 부회장, 김광태 대전근대5종연맹 부회장 ▷연구 부문 김석규 동국대 스포츠과학전공 부교수 ▷스포츠 가치 부문 박강규 서울컬링연맹 회장 등도 영예를 안았다.

체육회는 1955년 체육상을 제정한 이래 매년 각종 스포츠 활동에서 뛰어난 기량을 발휘하였거나 창의적·헌신적 노력으로 스포츠 발전에 기여한 사람에게 상을 수여해 왔다.