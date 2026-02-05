- 전국 16개 시・도 담당자 대상 임업직불제도 이해 및 시스템 활용 교육

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청은 임업직불사업이 원활하게 추진될 수 있도록 전국 시・군・구 업무담당자를 대상으로 ‘2026년 임업직불사업 업무담당자 교육’을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 교육은 오는 27일까지 권역별로 진행하며, 전국 16개 시・도 임업직불사업 업무담당자 약 1300명이 참석할 예정이다. 임업직불사업 전반에 대한 이해도를 높이고 현장 실무 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.

교육 내용은 ▷임업직불사업 주요 내용과 추진 체계 및 절차, ▷2026년도 달라지는 사항, ▷임업직불제 통합관리시스템 사용요령 등이다.

그간 임업 관련 행정현장에서 제기된 의견을 반영한 일부 규제 개선・보완사항을 안내함으로써, 담당자의 행정 부담을 완화하고 제도의 현장 적용성을 높일 계획이다.

김대환 산림청 임업직불제팀장은 “이번 교육은 제도 운영 과정에서 나타난 미비점을 보완하고 규제 개선 사항이 현장에서 혼선 없이 적용될 수 있도록 지원하기 위해 마련했다”며 “임업직불사업이 합리적이고 효율적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다”고 말했다.