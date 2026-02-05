홍익표 청와대 정무수석에 영수회담 공식 요청 홍익표 “野 제언 대통령에 전달할 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 5일 홍익표 청와대 정무수석과 만나 이재명 대통령과의 영수회담을 다시 한번 공식 요구했다.

장 대표는 이날 국회에서 홍 수석을 접견한 자리에서 “제1야당 대표와 대통령이 한 자리에서 머리를 맞대고 국정 전반을 논의할 수 있는 자리가 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.

특히 장 대표는 최근 급물살을 타고 있는 행정 통합 이슈를 회담 주요 의제로 올렸다. 그는 “대한민국 국토 전체를 새롭게 재설계하는 과정이라고 생각한다”면서도 “지방선거를 앞두고 너무 숨 가쁘게 추진하다 보면 알맹이가 빠질 수 있다”고 우려를 표했다.

이어 “대한민국의 미래를 재설계하고 미래 먹을거리를 설계하는 것에는 여야, 정부, 국회가 따로 있을 수 없다”며 “대통령께서 대한민국을 어떻게 설계할지 여러 방안이 있을 테니 머리를 맞대고 함께 문제를 푸는 출발점으로 영수회담이 이뤄지기를 기대한다”고 강조했다.

이에 홍 수석은 전날 있었던 장 대표의 국회 교섭단체 대표연설 내용을 높이 평가하며 화답했다. 홍 수석은 “좋은 내용이 있고, 정부와 여당에 대해 여러 제안과 고언이 있었다”며 “여러 내용에 대해 여야와 정부, 국회가 함께 힘을 모아야 할 시기가 아닌가 생각한다”고 말했다.

행정 통합 추진 방향과 관련해서는 지자체와 주민의 자율성을 존중하겠다는 뜻을 분명히 했다. 홍 수석은 “지방정부와 주민이 통합 문제를 판단하고 결정하는 대로 정부는 지원할 생각”이라며 “행정 통합이 국가의 미래를 여는 전환점이 되도록 관련 입법, 재정 문제에 정부와 국회가 지혜를 모아 주시기를 부탁한다”고 당부했다.

그러면서 “장 대표와 국민의힘이 여러 제언을 주면 관련 내용을 정부 측에 전달하고 대통령께도 말씀드려 저희가 수용할 수 있는, 정부와 국회가 함께 할 수 있는 것이 무엇인지 살피겠다”고 덧붙였다.