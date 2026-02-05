[헤럴드경제=문영규 기자] 캐나다 몬트리올에서 로빈후드 복장을 한 활동가들이 마트에 들이닥쳐 수천달러 상당의 음식을 훔친 뒤 무료로 나눠주는 행각을 벌여 경찰이 수사에 착수했다.

4일(현지시간) CNN, 가디언 등 외신에 따르면 ‘골목의 로빈들’(Robin des Ruelles)이라는 단체 활동가 약 60명이 전날 밤 몬트리올의 유기농·건강식품 매장 ‘라셸 베리’에서 식료품을 훔쳐 달아났다.

이 단체는 음식을 무상으로 가져간 후 공동냉장고에 기부했다고 밝혔다.

‘공동 냉장고’는 누구나 음식을 넣을 수 있고, 음식이 필요한 사람은 누구나 가져갈 수 있도록 운영되고 있다. 캐나다 대도시 등 일부 지역에서 ‘음식 나눔’을 위해 설치됐다.

이 단체 구성원으로 보이는 프랜시스는 성명서를 통해 “우리는 매일 쉴 새 없이 일하지만, 결국 이윤만을 쫓는 슈퍼마켓에서 음식을 사 먹을 수 있을 뿐”이라며 “두 가지 일(투잡)을 해도 먹고 살 집이 없고 가족을 부양할 수 없을 때, 어떤 수단이든 정당화될 수밖에 없다”고 주장했다.

이들의 행동은 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 공개됐다.

인스타그램엔 라셸 베리 매장 습격 장면과 1938년 영화 ‘로빈 후드의 모험’의 오프닝 크레딧이 교차 편집된 영상이 올라왔는데, 영상 속에서 마스크를 쓴 사람들이 매장 통로를 천천히 걸어 다니며 음식, 약, 비누 등의 물품을 집어 드는 장면이 포착됐다.

어떤 사람들은 스프레이 페인트를 사용하여 매장 안팎의 보안 카메라를 가리기도 한다. 영상 말미에는 한 사람이 벽에 페인트로 “이윤은 꺼져라”(F**k Les Profits)라는 문구를 쓰기도 했다.

지난해 12월에도 이와 비슷한 절도 사건이 발생하기도 했다.

당시 산타클로스와 엘프 복장을 하고 몬트리올의 한 식료품점에 난입해 음식을 훔치고, 그 중 일부를 포장해 근처 크리스마스트리 아래에 놓아둔 사건과도 유사하다는 것이다.

이 단체는 이같은 범행 이유에 대해 치솟는 물가와 불평등을 지목했다.

마트 운영사와 경영진을 비난한 이들은 “우리가 먹고 살기 위해 고군분투하는 동안 소수의 최고경영자(CEO)들은 계속 우리를 착취해 이익을 취하고 있다”며 “‘골목의 로빈들’이 되는 이유는 간단하다. 이들을 막으려는 것”이라고 했다.

2024년 11월부터 1년간 캐나다의 식품 물가 상승률은 4.7%로, 전체 물가 상승률의 두 배 이상인 것으로 전해졌다.

몬트리올 경찰 관계자는 “절도와 낙서 행위에 대해 수사에 착수했다”며 “사건으로 다친 사람은 없으며 현재까지 체포자는 없다”고 밝혔다.

이 관계자는 “정확한 금액은 파악되지 않았지만 수천 달러 상당으로 추정된다”며 “현재까지 도난 물품은 회수되지 않았다”고 덧붙였다.

현지 경찰은 작년 12월 산타클로스 복장 사건 역시 수사 중이지만 아직 체포된 사람은 없는 것으로 전해졌다.