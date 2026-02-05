“전통시장을 다시 지역경제의 거점으로” 시장정비 초기착수, 부산시와 구·군이 책임

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 노후화, 공실 증가, 소비 환경 변화 등 어려움을 겪고 있는 전통시장을 지역경제의 거점 공간으로 재도약시킬 ‘부산형 공공지원 시장정비 통합기획’을 추진한다고 5일 밝혔다.

부산에는 총 189개 전통시장이 있다. 이 중 정비가 필요한 노후 시장은 107개에 달한다. 시장 정비 사업은 그동안 민간 중심으로 추진돼 사업성 판단 곤란, 이해관계 갈등, 장기 지연 등으로 초기 단계부터 동력을 잃는 사례가 반복돼 왔다.

이번 통합 기획은 가장 어려운 시장 정비 초기 착수 단계를 부산시와 구·군이 책임지고 기획·분석·조정 역할을 수행함으로써 사업성과 공공성을 동시에 확보하는 시장 정비 모델을 정착시키는 데 목적이 있다.

통합 기획의 주요 내용은 ▷전문가 컨설팅을 통한 사업성 분석 및 기획설계 지원 ▷사업추진계획 수립 용역 지원 ▷정비 기간 중 상인 생업 보호를 위한 임시시장 조성 지원 ▷주민·상인 참여 확대 ▷시장정비 사업 운영기준 및 표준 가이드라인 마련 등이다.

시는 시장 정비 사업의 장기 지연이나 중단을 예방하기 위해 사업 초기 단계에 건축, 도시계획, 법률, 부동산, 사업성 분석 등 분야별로 전문가가 참여해 사업 가능성, 공공성 확보 방안, 상인 보호 전략, 상가 활성화 방향, 공공시설 연계 가능성 등을 심도 있게 검토하는 ‘전문가 컨설팅’을 도입한다.

이와 함께 시장 정비 사업을 일관되고 체계적으로 추진할 수 있도록 운영 기준과 표준 가이드라인을 마련하고, 기획부터 설계 인허가 착공 운영에 이르는 전 과정 단계별 제도 정비도 추진한다.