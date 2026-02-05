- KIST, 초음파로 면역세포 깨우는 새로운 치료 기술 개발

암 면역치료는 큰 기대를 모았지만 실제로는 효과를 보지 못하는 환자도 많다. 많은 암 조직이 면역이 거의 작동하지 않는 환경을 만들어 치료 효과가 암 부위까지 제대로 전달되지 않기 때문이다.

한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 생체재료연구센터 김영민 박사와 바이오닉스센터 한성민 박사 연구팀은 면역을 몸 전체가 아닌 암 조직 내부에서만 선택적으로 활성화하는 새로운 기술을 개발했다고 5일 밝혔다. 이는 면역 반응을 암이 있는 정확한 위치에 집중시켜 기존 전신 면역치료의 한계로 지적돼 온 낮은 치료 반응성과 부작용 문제를 동시에 개선할 수 있는 차별화된 암 면역치료 기술이라는 점에서 주목된다.

연구팀은 면역을 활성화하는 물질을 담은 젤을 암 조직에 주사한 뒤, 몸 밖에서 초음파를 가해 암 내부에서만 면역 반응을 유도하는 기술을 개발했다. 초음파가 닿은 부위에서만 암조직 파쇄에 의한 암항원이 방출되며 젤로부터 면역보조제가 방출되도록 설계돼 면역 자극을 암이 있는 위치에 정밀하게 집중시킬 수 있다. 이를 통해 약물이 몸 전체로 퍼지며 발생할 수 있는 부작용 가능성을 줄이는 장점이 있다.

동물 실험 결과, 해당 기술을 적용한 암 조직에서는 암을 공격하는 면역세포가 뚜렷하게 증가했으며 면역 반응의 핵심인 T세포 수가 기존 치료 대비 2배 이상 늘어났다. 그 결과, 면역이 거의 작동하지 않던 암 조직이 면역 반응이 활성화된 환경으로 전환됐다. 그뿐만 아니라 암 성장 억제와 생존 기간 약 30% 증가가 함께 확인됐다.

이번 기술은 주사와 초음파만으로 치료할 수 있어 수술이 어렵거나 치료 부담이 큰 환자도 비교적 간단한 방식으로 치료를 받을 수 있다는 장점이 있다. 한 번 젤을 주사한 뒤에는 초음파를 이용해 치료 시점과 강도 조절이 가능하므로 환자의 상태 변화에 맞춰 치료를 이어갈 수 있다. 이는 기존 면역항암제를 그대로 사용하면서도 치료 효과를 높일 수 있는 방식으로, 의료 현장에서 새로운 치료 선택지를 제공할 수 있다. 연구팀은 이 기술이 향후 초음파 장비와 결합된 암 치료 기술로 발전해 실제 치료 현장과 관련 의료기기·바이오 산업에서 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

김영민 박사는 “면역이 거의 작동하지 않던 암 조직 내부를 면역이 살아나는 공간으로 바꾸는 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “환자의 부담은 줄이면서도 치료 효과를 높일 수 있는 새로운 암 면역치료 전략으로 이어지길 기대한다”고 말했다.

이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 게재됐다.