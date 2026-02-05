E2E-AI·SDV·차량용반도체·주행거리 1천500㎞ 전기차 등 개발 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부가 올해 자동차 분야 연구개발(R&D) 및 기반 구축 사업에 총 4645억원을 투입한다.

지난해 미국의 자동차 관세 등 여파에도 역대 최대인 720억달러 수출을 달성한 기세를 이어가 미래 먹거리로 떠오른 인공지능(AI)과 자율주행 등 자동차 분야 미래 기술 경쟁력 확보에 나선다는 목표다.

산업부는 오는 6일 ‘2026년도 자동차 분야 신규 기반 조성 사업 시행계획 통합공고(1차)’를 내고 사업 참여 희망 기관을 모집한다고 5일 밝혔다.

산업부는 먼저 올해 자율주행, 전기·수소차 핵심기술 R&D에 총 3천827억원을 투자하고, 이 가운데 1천44억원을 44개 신규 과제에 지원하기로 했다.

미래 모빌리티 핵심 기술인 자율주행 분야는 14개(세부 34개) 과제를 신규 지원하며 총 495억원을 투자한다. 지난해 민관 협력 기구로 출범한 ‘AI 미래차 제조 AI 전환(M.AX) 얼라이언스’ 주도로 AI 미래차 조기 상용화를 달성한다는 계획이다.

자율주행 분야에서는 비정형 주행 환경에서도 상황 인지가 가능한 멀티모달 기반 ‘E2E-AI’ 기술, 국가표준 기반 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시스템 개발·실증, 오픈소스 기반 AI-SDV 플랫폼 및 통합 드라이브 섀시 모듈, 차량용 반도체 국산화 등 핵심 기술 개발을 중점 지원한다.

전기·수소차 분야에는 총 548억원을 투자해 30개(세부 55개) 신규 과제를 지원한다. 전력 출력밀도 향상을 위한 질화갈륨(GaN) 기반 고집적 전력 변환시스템, 에너지밀도 향상 및 제조공정 개선을 위한 차체 일체형 배터리 시스템, 주행거리 1천500㎞ 이상의 전기차 구동 시스템 등 세계 최고 수준의 미래차 핵심기술 개발에 박차를 가한다.

글로벌 시장에서 경쟁력이 부족한 상용차 분야 기술력 확보를 위해 액체수소 저장시스템 탑재 대형 수소 트럭 상용차와 수소엔진 기반 상용차 개발, 상용차용 하중 분산용 구동기(액추에이터) 국산화 등도 지원한다.

수요 연계 기술개발 과제 연구 성과물을 실증·사업화하는 데도 70억원을 투입해 2개 과제를 지원하고, 지역 거점 부품 기업을 밀착 지원하기 위한 7개 신규 사업에 116억원을 지원하는 등 기반 구축 사업에 총 818억원을 지원한다.

올해 지원 사업 중 R&D 분야는 산업기술 R&D 연구자지원시스템, 기반 구축 분야는 한국산업기술진흥원 홈페이지 에서 자세한 내용과 신청 양식을 확인할 수 있다.