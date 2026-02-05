본사 임직원·협력사 관계사 279명 참석

[헤럴드경제=권제인 기자] 한온시스템이 올해를 ‘품질명가’ 재도약을 위한 원년으로 삼고, 완벽한 품질 구현을 위한 의지를 공식화한다고 5일 밝혔다.

한온시스템은 4일 대전에서 본사 임직원 및 노조 위원장, 그리고 협력사 관계자 총 279명이 참석한 가운데 ‘2026 품질명가 재건 원년의 해’ 선포 및 품질경영 결의식을 개최했다.

이번 결의식에는 한온시스템 국내 5개 공장장과 품질팀장 등 본사 핵심 관계자 100여 명과 179개 주요 협력사 대표들이 참석했다.

이날 행사에 참여한 관계자들은 ‘품질은 타협할 수 없는 절대 가치’라는 슬로건 아래 ▷결함 예방 ▷공정 프로세스 혁신 ▷협력사 품질 지원 체계 강화 등 구체적인 품질 혁신 로드맵과 실행 과제를 공유했으며, 함께 자리한 고객사 관계자 또한 올해의 완성차 전략을 공유했다.

특히, 한온시스템은 이번 선포식을 기점으로 데이터 기반의 품질 관리 시스템을 고도화해 제품 품질 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

박정호 한온시스템 사장은 “올해는 한온시스템이 글로벌 시장에서 품질명가로서의 위상을 더욱 공고히 하는 원년이 될 것”이라며 “본사와 협력사가 원팀으로 협력해 고객에게 신뢰받는 최고의 열 관리 설루션을 제공하겠다”고 강조했다.

한편, 한온시스템은 이번 대전 결의식을 시작으로 평택, 아산, 울산, 경주 사업장으로 세부 실행 과제 점검을 확대하고, 협력사 대상 품질 교육 및 기술 지원 프로그램을 강화해 운영할 계획이다.