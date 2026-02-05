[헤럴드경제=박연수 기자] 대상이 소재과학솔루션 기업 동성케미컬과 ‘전분계 컴포스터블 소재 및 제품’ 공동연구개발을 위한 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

전분계 컴포스터블 소재란 전분을 특수 가공해 만든 열가소성 전분(TPS)을 주원료다. 매립 시 미생물에 의해 100% 자연분해되어 퇴비로 돌아가는 친환경 소재다. TPS는 일반 전분과 달리 고온에서 타지 않고 플라스틱처럼 녹여 자유롭게 형태를 바꿀 수 있어 비닐이나 포장재로 가공할 수 있다.

대상은 이번 기술협력을 통해 2027년까지 자체 생산한 TPS를 활용한 물류용 에어캡과 식품 포장용 필름 개발을 목표로 하고 있다.

대상은 친환경 생분해 포장재 생산에 필요한 가공성과 물성을 충족하는 TPS 소재를 개발·생산해 동성케미컬에 제공한다. 대상은 지난 1999년 국내 업계 최초로 TPS를 개발해 다수의 관련 특허 기술을 보유하고 있다.

패키지 연구·개발부서는 TPS 기반 컴포스터블 포장재의 상용화를 위해 제품의 보존력 및 내구성과 연관된 다각도의 물성 테스트를 진행한다. 제품 포장 라인에서의 공정 적합성도 정밀 검증할 계획이다.

김재갑 대상 전분당사업본부장은 “대상이 지난 70년간 축적해 온 소재 생산 노하우와 동성케미컬의 가공 기술을 결합해 지속 가능한 패키징 시장을 선도해 나갈 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.