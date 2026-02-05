옥수수 전분 기반 친환경 소재 개발…글로벌 시장 진출도 검토

[헤럴드경제=박혜원 기자] 동성케미컬이 식품기업 대상과 컴포스터블(퇴비화) 제품 공동개발에 나선다.

5일 동성케미컬은 대상과 전분계 컴포스터블 소재 및 제품 공동개발을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 오는 2027년까지 열가소성 전분(TPS) 기반 컴포스터블 포장재를 개발할 계획이다. 대상이 컴포스터블 소재 개발 및 포장재 적용 가능성을 확인하면 동성케미컬은 이를 기반으로 물류용 에어캡, 식품 포장용 필름 등을 개발한다.

양사는 공동 개발한 포장재를 대상의 물류센터와 일부 조미료, 가공식품 패키지에도 적용할 계획이다. 또한 글로벌 친환경 규제가 강화되는 추세에 따라 해외 시장 진출 가능성도 검토한다. 유럽연합에선 오는 8월부터 이물질이 묻어 재활용이 어려운 일부 포장재에 대해 컴포스터블 소재 적용을 허용하고 있다.

조성원 동성케미컬 사업개발 담당 부사장은 “전분계 컴포스터블 포장재는 석유계 난분해성 플라스틱을 대체할 수 있는 하나의 대안이 될 수 있다“며 ”이번 대상과의 협력은 양사의 기술 경쟁력 강화는 물론 국내외 지속 가능한 패키징 산업 생태계 조성에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

김재갑 대상 전분당사업본부장은 “이번 협력은 옥수수 전분을 기반으로 한 친환경 소재 개발을 통해 ESG 경영을 실천하고, 전분 산업의 새로운 가능성을 여는 중요한 발돋움이 될 것”이라며 “대상의 소재 생산 노하우와 동성케미컬의 가공 기술을 결합해 지속 가능한 패키징 시장을 선도해 나갈 수 있도록 양사의 협력을 공고히 하겠다”고 말했다.

한편 동성케미컬은 울산공장에 국내 유일의 바이오플라스틱 기술 개발 센터인 ‘바이오플라스틱 컴플렉스(Bioplastic Complex)’를 오픈하고 컴포스터블 포장재를 식품, 화장품, 의료, 제약, 문화예술, 패션 등 다양한 산업 물류에 적용해 나가고 있다.