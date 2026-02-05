[헤럴드경제=이원율 기자]억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹을 받는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 입을 열었다. 엡스타인과 인연을 이어간 일을 후회한다고 밝힌 한편, 거론되는 ‘부적절한 일’은 없었다는 취지였다.

게이츠는 4일(현지시간) 방영된 호주 언론과의 인터뷰에서 “그(엡스타인)와 함께한 모든 순간을 후회한다”며 “그런 행동을 한 데 대해 사과한다”고 밝혔다.

게이츠는 지난 2011년 엡스타인을 처음 만났다고 했다. 3년간 여러 차례 식사도 함께했다고 인정했다. 다만 엡스타인의 카리브해 섬을 방문하거나, 여성들과 관계를 맺은 적은 없다고 선을 그었다.

게이츠는 “관심사는 항상 그가 부유한 사람들을 많이 알고 있고, 그들을 설득해 기부금을 내도록 할 수 있다는 데 있었다”며 “돌이켜보니 그것은 잘못된 선택이었다”고 했다.

지난달 말 추가 공개된 ‘엡스타인 문건’에서 자신이 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸으며, 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹이 제기된 일에 대해서도 “거짓”이라고 반박했다.

게이츠는 그런 내용이 담긴 이메일은 절대 발송한 적이 없고, 엡스타인이 자신을 공격하기 위해 꾸며낸 일로 보인다고 했다.

그는 “엡스타인을 알게 된 일 자체를 후회하고 있다”며 “그와 시간을 보낸 것은 어리석은 일이었다”고 덧붙였다. 그러면서도 “시간이 지날수록 문제로 불거진 일과는 관련이 없다는 점이 드러날 것”이라고 했다.

그러나 지난 2021년에 이혼한 전 부인 멀린다는 게이츠가 엡스타인과의 관계에 대해 여전히 답해야 할 부분이 있다고 짚었다.

멀린다는 미 공영방송 NPR과 인터뷰에서 엡스타인 문건이 “결혼 생활 중 매우 고통스러웠던 시절의 기억을 떠올리게 했다”며 “아직 남아있는 의문에 대해선 전 남편(게이츠)이 답해야 할 문제”라고 했다.

멀린다는 엡스타인 파일 공개와 그에 대한 검증을 “사회 전체가 책임을 직면하는 과정”이라고 하며, 피해자들을 위해 어떤 식으로든 정의가 실현되기를 바란다는 입장도 피력했다.

한편 지난달 30일 파이낸셜타임스(FT)와 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국 법무부가 이날 추가로 공개한 300만 페이지 분량의 엡스타인 문건에는 게이츠의 이름이 등장했다.

엡스타인이 자신에게 보낸 것으로 보이는 한 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과의 관계 후 성병에 걸린 뒤 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려고 했다는 미확인 내용이 담겼다.

게이츠가 엡스타인에게 항생제를 구해달라고 요청했고, 성병 증상을 엡스타인에게 설명한 후 이메일을 삭제하라고 요구했다는 것이다.

게이츠의 대변인은 이에 대해 “터무니없고 완전히 사실무근”이라며 “문건에서 확인할 수 있는 것은 엡스타인이 게이츠와의 관계가 끝난 데 대해 좌절했고, 게이츠를 함정에 빠뜨리고 명예를 훼손하려고 시도했다는 것”이라고 주장했다.

앞서 게이츠는 언론 인터뷰에서 엡스타인과의 관계에 대한 물음에 자선사업 건으로 여러 차례 만났다는 사실을 인정하면서도 “그를 믿은 것은 큰 실수”라고 해명했었다.

헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 수십명의 미성년자를 상대로 성범죄를 저지른 혐의로 체포된 직후인 2019년 뉴욕의 감옥에서 사망했다.