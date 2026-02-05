수익률 22.47%…DB·DC형도 업계 상위권 40년 운용 노하우·맞춤형 컨설팅 등 차별화

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 지난해 4분기 기준 개인형 퇴직연금(IRP) 원리금비보장 상품의 최근 1년 수익률이 22.47%를 기록했다고 5일 밝혔다. 퇴직연금 적립금 상위 15개 사업자 가운데 가장 높은 성과다.

교보생명은 40년 이상 퇴직연금을 운용해 온 사업자로, 특히 확정급여(DB)형 부문에서 강점을 인정받아 왔다. 이번에 개인이 직접 운용하는 IRP 부문에서도 최고 수준의 수익률을 기록하며 기업과 개인을 아우르는 퇴직연금 운용 역량을 재확인했다고 설명했다.

이런 성과의 배경에는 장기간 축적된 운용 노하우가 있다. 교보생명은 ▷상품 선정 역량 ▷고객 맞춤형 투자 컨설팅 ▷안정적인 유지관리 서비스를 핵심 경쟁력으로 꼽는다.

교보생명은 일시적 성과보다 중장기적인 수익률 관리에 초점을 맞춘다. 펀드 선정 과정에서 외부 전문기관과 전문가 의견, 인공지능(AI) 기반 빅데이터 분석 등을 복합적으로 활용한다. 최소 3년 이상의 장기 수익률을 중심으로 평가하고, 시장 변동성 등 위험 지표를 함께 반영해 안정적인 성과를 낼 수 있는 상품을 선별한다.

이런 운용 체계를 바탕으로 DB형과 확정기여(DC)형 원리금비보장 상품 수익률도 상위권을 유지하고 있다. 지난해 4분기 기준 최근 1년 수익률은 DB형이 적립금 상위 15개 사업자 중 3위(11.93%), DC형은 5위(22.24%)를 기록했다.

이와 함께 교보생명은 업계 최초로 분기별 ‘퇴직연금 운영보고회’를 도입해 고객사 경영진과 실무자를 대상으로 운용 현황과 시장 전망을 직접 설명해 왔다. 15년 넘게 축적된 운영보고회 노하우를 쌓고 있으며, IRP·DC형 퇴직연금에서도 맞춤형 컨설팅에 집중한다. 퇴직연금 전문 재무설계사(FP)가 1:1 상담을 통해 개인의 투자 성향을 분석하고 맞춤형 포트폴리오를 제시한다. 가입 이후에도 시장 상황 변화에 따라 자산 배분과 리밸런싱을 제안하는 유지관리 서비스를 제공한다.

디지털 기반의 투자 지원도 강화했다. 교보생명은 2021년 보험업계 최초로 IRP·DC형 가입자 대상의 로보어드바이저 서비스를 도입한 이후 지속해서 고도화하고 있다. 금융시장 동향 리포트와 추천 펀드, 투자 성향별 포트폴리오를 비대면으로 제공하며, 현재 실적배당형 자산을 운용 중인 IRP·DC형 가입자의 절반 이상이 해당 서비스를 이용 중이다.

문영미 교보생명 법인사업본부장은 “앞으로도 장기적인 관점에서 고객 수익률을 높일 수 있는 상품을 발굴하고, 차별화된 퇴직연금 컨설팅 서비스를 이어가겠다”고 말했다.