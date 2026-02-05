이란 외무장관, SNS에 “6일 오만 무스카트 회담” 공개 美, 중동국들 요청에 회담 지속키로…“트럼프 대화 의지 분명” 트럼프, 이란 최고 지도자에 “아주 걱정해야 할 것” 군사옵션 여전히 포기 안했다는 경고로 해석

[헤럴드경제=도현정 기자]양측의 치열한 기싸움으로 좌초 위기까지 갔던 미국과 이란 간의 고위급 회담이 오는 6일 오만의 수도 무스카트에서 열린다. 이란과의 신경전 때문에 회담 결렬을 검토했던 미국이 중동국들의 만류로 입장을 바꿨다는 후문이 전해진다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 4일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “미국과의 핵 회담이 금요일(6일) 오전 10시 무스카트에서 열릴 예정”이라며 “필요한 모든 준비를 해준 오만 형제들에게 감사하다”는 내용의 짤막한 글을 게시했다.

AP통신은 익명의 백악관 당국자를 인용해, 도널드 트럼프 미 행정부가 이전에 회담 장소로 언급됐던 튀르키예가 아닌 오만에서 이란과 고위급 회담을 할 것이라고 보도했다. 미국과 이란은 당초 6일 튀르키예의 이스탄불에서 회담할 예정이었으나, 이란이 갑작스레 장소를 오만 무스카트로 변경할 것을 요구하는 등 ‘사전 기싸움’이 벌어지면서 회담이 무산될 위기까지 갔다.

이란은 미국과 처음 논의했던 회담의 방식도 바꿀 것을 요구했다. 당초 미국, 이란 외에 중동 주변국 관계자들도 참관하기로 했지만, 이란은 미국과의 양자회담으로 진행하자고 제의했다.

지난 3일(현지시간) 미 매체 악시오스가 미국이 이 같은 이란의 요구를 받아들이지 않아 회담이 무산될 수 있다고 보도하자, 여러 아랍 및 무슬림 국가 지도자들이 트럼프 행정부를 설득해 결국 미국이 이란 측 제안을 수용했다고 전해진다. AP에 소식을 전한 당국자에 따르면 백악관은 양국 간 회담의 성공 가능성을 “매우 회의적”으로 바라보고 있지만, 중동 지역 동맹국에 대한 존중 차원에서 회담 계획 변경을 받아들이기로 했다.

앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 워싱턴DC 국무부에서 열린 핵심광물 장관급 회의 관련 기자회견에서 “트럼프 대통령이 세계의 누구와도 만나 대화할 의지가 있다는 점은 현재 분명하다. 이란 정권의 카운터파트들과 직접 대화할 기회가 있다면 미국은 그에 열려 있다”고 말했다.

6일에 진행되는 회담은 아라그치 장관이 “핵 회담”이라고 밝힌 만큼 일단 이란의 핵무기 프로그램이 주의제가 될 것으로 전망된다. 미국은 이란에 협상을 통한 문제 해결 의지가 있는지 등 ‘진정성’을 확인하는 쪽에 무게를 두고 있는 것으로 보인다.

루비오 장관도 이날 회견에서 “이들(이란)과 합의에 이를 수 있을지 확실치 않지만, 우리는 알아보려 시도할 것이다. 무언가 해결할 것이 있는지 알아보려 시도하는 것이 해가 되지는 않을 것”이라고 언급했다.

단, 미국은 이란과의 협상에서 핵 프로그램 외에 다른 이슈들도 포괄적으로 다뤄야 한다고 주장하고 있다. 이 부분에서 이란과의 의견 차이가 좁혀질 수 있을지가 관건이다.

루비오 장관은 “뭔가 의미있는 것을 끌어내려면 그들(이란)의 탄도 미사일 사정거리, 중동 지역 내 테러 조직 지원 문제, 핵 프로그램 문제, 자국민 대우 문제 등을 포함한 특정 문제들이 (대화 의제에) 포함돼야 한다”고 강조했다.

이스라엘 역시 미국과 마찬가지로 탄도 미사일 문제는 물론 이란의 중동 내 대리세력 ‘저항의 축’에 대한 지원 문제도 일괄적으로 협상 테이블에 올려야 한다는 입장이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 자국을 찾은 스티브 위트코프 미국 특사에게 이 같은 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

한편, 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) NBC 뉴스와의 인터뷰에서 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 겨냥해 “아주 걱정해야 할 것(should be very worried)”이라고 경고했다. 이는 미국이 외교적 해법을 추진하고 있지만, 여전히 이란에 대한 군사 공격 옵션(선택지)이 유효하다는 점을 재확인 한 것으로 풀이된다.