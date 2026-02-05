검진 결과·웨어러블 데이터 연동…맞춤형 지표 치료 중심서 예방 관리로 전환…서비스 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 국내 대표 헬스케어 플랫폼 굿닥이 단순 병원 예약을 넘어 일상 속 사전 예방 관리 영역으로 서비스 범위를 전격 확장한다. 개인의 건강 데이터를 기반으로 맞춤형 관리를 지원하는 프로그램을 통해 ‘라이프타임 헬스케어 파트너’로 도약한다는 구상이다.

병원 진료 접수·예약 및 비대면진료 플랫폼 굿닥은 개인 건강 데이터를 기반으로 일상 속 맞춤형 건강관리를 지원하는 ‘건강나이 케어 프로그램’ 베타 버전을 선보였다고 5일 밝혔다. 이번 서비스는 글로벌 헬스케어 패러다임이 ‘사후 치료’에서 ‘사전 예방’ 중심으로 변화하는 흐름에 발맞춰 기획됐다.

‘건강나이 케어 프로그램’은 병원 찾기 전후의 일상에서도 이용자가 자신의 건강 상태를 지속적으로 점검하고, 장기적인 건강 패턴을 스스로 관리할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 특히 복잡한 건강 데이터를 누구나 이해하기 쉬운 형태로 제공해 건강관리를 처음 시작하는 이용자도 일상 속에서 쉽게 건강관리를 할 수 있다.

이번 프로그램의 핵심 지표는 ‘건강나이’다. 이용자는 국민건강보험공단 건강검진 결과나 애플 워치, 갤럭시 워치 등 주요 웨어러블 기기 데이터를 연동해 이를 기반으로 현재 자신의 건강 상태를 종합적으로 분석한 건강나이를 확인할 수 있다. 건강나이를 기준으로 식사량, 운동량, 수면 습관 등 일상 속에서 건강한 생활습관을 형성할 수 있도록 다양한 맞춤형 미션도 제공한다.

또한, 매주 건강한 생활습관 실천 결과를 한눈에 확인할 수 있는 ‘위클리 건강나이’ 기능도 제공한다. 식사량, 운동량, 수면 시간은 물론 BMI, 심박수, 혈압, 혈당 등 주요 건강 지표를 기반으로 주간 변화 추이를 시각적으로 보여주며, 이를 통해 이용자는 자신의 건강 상태 변화를 직관적으로 파악할 수 있다.

굿닥은 이번 건강관리 케어 프로그램 베타 버전을 시작으로 개인별 건강 상태와 관심사에 최적화된 맞춤형 미션 제공 등 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 예정이다. 병원 진료 접수·예약 및 비대면진료 영역에서 축적해 온 경험과 신뢰를 기반으로 사전 예방과 일상 관리까지 아우르는 통합 헬스케어 플랫폼으로의 도약을 본격화한다는 계획이다.

장영주 굿닥 대표는 “전 세계적으로 얼마나 오래 사느냐 보다 얼마나 건강하게 사느냐가 중요해짐에 따라 건강관리는 질병 치료보다 예방과 관리가 더욱 중요해지는 방향으로 빠르게 변화하고 있다”며 “굿닥은 이용자들이 일상 속에서도 자신의 건강을 쉽게 이해하고 관리할 수 있는 라이프타임 헬스케어 파트너로 자리매김할 수 있도록 최상의 고객경험을 제공할 것”이라고 말했다.