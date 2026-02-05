[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 볼 스피드와 일관성을 한층 끌어올린 2026년 크롬 골프볼 시리즈를 국내 공식 출시한다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 2026년 크롬 골프볼 시리즈의 핵심은 ‘더 빠른 볼 스피드’다. 캘러웨이골프는 4년여 소재 개발을 통해 완성한 ‘투어 패스트 맨틀(New Tour Fast Mantle)’을 전 모델에 적용했다. 투어 패스트 맨틀은 기존 대비 향상된 반발력으로 한층 빨라진 볼 스피드와 확실한 비거리 증가를 구현한다.

또한 정교하고 균일한 페인트 공정을 통해 표면의 일관성을 높인 ‘차세대 심리스 투어 에어로(Seamless Tour Aero)’ 기술을 적용했다. 정밀하게 설계된 ‘투어 우레탄 커버(Tour-Level Urethane Cover)’를 결합해 부드러운 타구감과 스핀 컨트롤을 강화했다.

골퍼 수준과 성향에 따라 크롬소프, 크롬투어, 크롬투어 X 골프볼로 나뉜다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이번 크롬 시리즈는 기존의 투어 수준의 일관성과 컨트롤을 유지하면서도 빠른 볼 스피드와 비거리 향상 등 진화한 퍼포먼스를 제공하는 것이 큰 차별점”이라고 전했다.