인터뷰서 미국에 추가 무기 지원 요청…포로 교환 가능성도 언급

[헤럴드경제=정목희 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 4일(현지시간) 러시아와의 전쟁으로 지금까지 약5만5000명의 우크라이나 군인이 전사했다고 밝혔다.

로이터·블룸버그통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 사전 녹화로 방송된 프랑스 공영방송 프랑스2TV와의 인터뷰에서 “우크라이나의 공식 집계에 따르면 전장에서 사망한 군인은 직업군인과 징집병을 합쳐 5만5000명”이라고 말했다. 이와 별도로 ‘실종’ 상태인 인원도 “상당수”에 달한다고 덧붙였다.

이번에 공개된 우크라이나군 전사자 수는 젤렌스키 대통령이 지난해2월 미국 NBC방송과의 인터뷰에서 언급한 ‘4만6000명이상’에서 약1년만에 9000명 증가한 것이다.

젤렌스키 대통령은 이번 프랑스2TV 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 추가 무기 지원을 요청하며 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 두려워하는 인물은 오직 트럼프뿐”이라고 강조했다. 그는 “트럼프 대통령은 압박을 가할 수 있는 한 가지 방법이 있다는 것을 알고 있다”며 “경제적 제재와 함께 미군의 직접 개입을 원치 않을 경우 우리에게 이전할 수 있는 무기가 그 수단”이라고 말했다.

미국이 중재하는 종전 협상과 관련해서는 푸틴 대통령이 우크라이나에 동부 돈바스(도네츠크·루한스크) 지역 전체를 포기하라고 강요하고 있다면서 “주권 문제에 대해서는 어떤 타협도 있을 수 없다”고 선을 그었다.

젤렌스키 대통령은 “우리 우크라이나인들은 러시아군이 1ｍ, 1㎞를 점령하는 데 얼마나 큰 대가를 치르는지 정확히 알고 있다”면서 “우크라이나 동부를 장악하려면 러시아는 추가로 80만명의 전사를 감수해야 하고, 진격 속도도 매우 느려 최소 2년이 걸릴 것”이라고 주장했다.

또한, 젤렌스키 대통령은 별도의 메시지를 통해 러시아와의 포로 교환 가능성도 언급했다.

러시아 관영 리아 노보스티 통신에 따르면, 그는 텔레그램 성명에서 “가까운 시일 내 전쟁포로 교환이 이뤄질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

현재 우크라이나와 러시아는 미국의 중재로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 종전을 위한 3자회담을 진행 중이다.