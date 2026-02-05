[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 오는 27일까지 설 명절을 앞두고 도내 중소기업·소상공인의 판로를 지원하기 위한 대국민 쇼핑 축제를 열어 온라인 쇼핑몰에서 설 맞이 특별 기획전을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 지역 우수 중소기업·소상공인 제품의 판매를 촉진하고 내수 경기에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며 국내 온라인 유통채널 10여 개사와 협업해 역대급 규모로 추진된다.

이번 기획전에는 경북을 대표하는 중소기업·소상공인 200여 개사가 참여해 엄선된 품질의 제품을 선 보인다.

소비자는 11번가, 우체국쇼핑, 롯데온, 현대이지웰, 오아시스마켓 등 평소 자주 이용하는 온라인 쇼핑몰 내 ‘경북세일페스타’ 전용관을 통해 간편하게 쇼핑할 수 있다.

행사 제품은 네이버, 다음, 구글 등에서‘경북세일페스타’를 검색하거나 인터넷 주소창을 입력해 공식 홈페이지에 접속한 후 각 온라인 채널 배너를 통해 기획전 페이지에서 구매할 수 있다.

이재훈 경북도 경제통상국장은“설 명절 장바구니 물가 부담이 큰 시기에 이번 경북세일페스타가 소비자들에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “경북의 정성이 담긴 선물세트를 저렴하게 구입할 좋은 기회를 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.