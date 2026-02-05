실적발표 후 주가 급락했다 상승 전환…“클라우드 성장세, 투자 정당화”

[헤럴드경제=정목희 기자] 구글 모회사 알파벳이 클라우드 부문 매출 급증 등에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 분기 실적을 발표했다. 알파벳은 올해 자본지출(CAPEX)이 작년의 갑절에 육박할 것이라고 밝혔음에도 주가는 소폭 상승했다.

알파벳은 작년 4분기(10∼12월) 실적 집계 결과 매출액이 전년 동기 대비 18% 증가한 1138억3000만달러(약166조원)를 기록했다고 4일(현지시간) 공시했다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 1114억3000만달러를 웃도는 수준이다.

시장 관심이 집중된 클라우드 부문 매출은 전년 대비 48% 급증한 176억6000만달러를 기록했다. 이는 스트리트어카운트가 집계한 컨센서스 161억8000만달러를 약15억달러 웃도는 수치다. 알파벳은 이 같은 클라우드 성장세가 기업용 인공지능(AI) 인프라와 솔루션 전반에 걸친 고객 수요 증가에 따른 것이라고 설명했다.

검색과 유튜브 등 구글 서비스 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 958억6000만달러로 집계됐다. 이 가운데 구독·플랫폼 부문 매출은 135억8000만달러, 광고 부문 매출은 822억8000만달러였다.

영업이익은 같은 기간 16% 증가한 359억3000만달러를 기록했으며, 이에 따른 영업이익률은 32%였다. 주당 순이익(EPS)은 2.82달러로, 시장 기대치인 2.63달러를 상회했다.

작년 연간 매출액은 전년 대비 15% 증가한 4028억4000만달러(약586조원)를 기록하며 사상 처음으로 연매출 4000억달러를 넘어섰다. 특히 유튜브 광고 및 구독 매출은 연간 기준 600억달러(약87조원)를 돌파했다고 알파벳은 밝혔다.

순다 피차이 알파벳·구글 CEO는 이번 성장을 이끈 것은 인공지능(AI) 모델 제미나이였다고 평가했다.

피차이 CEO는 “제미나이3가 주요 이정표가 됐으며 우리는 강한 추진력을 확보했다”며 “제미나이 앱의 월간활성사용자(MAU)는 7억5000만 명 이상으로 성장했다”고 설명했다.

개발자들이 사용하는 제미나이 API도 분당 처리 토큰 수가 100억 개 이상이라고도 밝혔다.

검색 서비스에 대해서는 “역대 최대 사용량을 기록했고, AI가 지속적인 성장 동력을 제공하고 있다”고 말했다.

피차이 CEO는 특히 4분기 클라우드 부문 매출을 연 매출로 환산하면 700억달러 이상이 된다고 강조하기도 했다.

그는 AI 인프라 투자 등으로 관심이 집중된 올해 자본지출 전망치를 1750억∼1850억달러(255∼269억원)로 밝혔다.

이는 올해 서버·데이터센터·네트워킹 장비 등 인프라 지출액 914억5000만 달러의 갑절에 육박하며, LSEG가 집계한 시장분석가들의 올해 예측치 1152억6000만 달러도 50% 이상 상회하는 것이다.

그러나 시장에서는 이와 같은 인프라 투자 지출을 용인하는 모양새다.

알파벳의 보통주인 A주의 주가는 이날 실적 발표 직후 시간외 거래에서 종가 대비 6% 이상 급락했으나, 이후 다시 상승 전환해 미 동부 시간 오후 5시 현재는 종가 대비 약 1.5% 오른 338달러 선을 오르내리고 있다.

길 루리아 DA데이비슨 분석가는 로이터 통신에 “구글 클라우드의 성장은 기대치를 훨씬 뛰어넘었으며 무엇보다 수 년만에 처음으로 마이크로소프트(MS) 애저보다 높은 성장률을 보였다”며 “구글 클라우드 가속화는 증가한 투자를 정당화하는 것으로 보인다”고 말했다.