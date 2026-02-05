2월 12일 오전 11시부터 오후 4시까지 운영 ▲오일류 보충▲소모품 점검 및 교체 등 진행 동작구청 통합예약 사이트에서 2월 5일 오전 10시부터 사전 신청 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 설 명절을 맞아 구민들의 안전한 장거리 운행을 지원하기 위해 ‘설맞이 자동차 무상점검’ 서비스를 한다.

이번 행사는 오는 2월 12일 오전 11시부터 오후 4시까지 동작구청 지하주차장 옆 1층 필로티에서 진행된다.

서울특별시 자동차전문정비사업조합 동작구지회의 주관으로 운영되며, 동작구민 승용차라면 사전 신청 후 누구나 점검받을 수 있다.

2월 5일 오전 10시부터 동작구청 홈페이지 통합예약사이트를 통해 선착순 접수받는다.

시간대별로 50명씩 사전 신청이 가능하며, 택시, 렌트카, 외제차는 점검 대상에서 제외된다.

▲각종 오일류 보충▲제동장치 및 엔진 작동상태 점검▲배터리 및 브레이크 점검▲타이어 공기압 적정 여부 검사▲차량 소모품 교체 등을 진행하며, 행사장 인근에 모범운전자를 배치하여 교통질서 유지에도 힘쓸 예정이다. 문의 사항은 동작구청 주차관리과로 연락하면 된다.

□박일하 동작구청장은 “설을 맞아 고향을 찾는 구민들이 무엇보다 안전하게 다녀오시는 것이 최우선”라며 “이번 무상점검을 통해 차량 상태를 미리 확인하여 가족과 함께 즐겁고 풍성한 명절 보내시길 바란다”고 말했다.