[헤럴드경제=정목희 기자] 구글의 모회사 알파벳은 작년 4분기(10∼12월)에 매출 1138억3000만 달러, 주당순이익(EPS) 2.82달러를 기록했다고 4일(현지시간) 공시했다.

이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장의 매출 전망치 1114억3000만 달러, EPS 전망치 2.63달러를 웃도는 수치다.