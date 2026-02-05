문화도시의 진정한 저력 ‘발길 닿는 곳 어디에나 흐르는 문화와 예술’ 불암산 아트포레 1년 간 누적 관람 5만 2000명… 수준은 높이고 문턱은 낮춰 올해도 개성 있는 전시, 찾아가는 공연 줄이어 출격 준비

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 구민들이 새해에도 생활밀착형 문화 향유의 저변을 넓힐 수 있도록 다채로운 문화 프로그램을 운영한다.

먼저 ‘불암산 아트포레’ 갤러리에서는 오는 6일부터 터프팅(Tufting) 기획전 ‘밀실 각자의 방’이 개최된다. 박현지, 남궁아린, 박지훈, 장민석 4인의 작가가 실을 엮어 쌓아 올린 터프팅 작품은 독특한 질감과 따스한 감성을 선보인다. 최근 취미 공예의 한 분야로도 젊은 층 사이에 인기가 많은 장르인 만큼 어렵지 않게 감상할 수 있다.

이어 오는 9일에는 ‘노원책상갤러리’에서 ‘리틀 트레인’이 열린다. 철도의 역사에 실재했던 증기기관차, 디젤기관차, 고속 열차 등 30여 종의 기차가 정교한 미니어처로 재탄생했다. 매 정시에는 기차가 실제로 움직이도록 연출해 어린이들의 눈길을 사로잡는다.

현재 구에서 운영하는 프로그램 중 단연 돋보이는 것은 ‘인상파, 찬란한 순간들’ 전시회다. 작년 12월 19일 개막한 전시는 “자치구 수준에서 상상하기 어려운 사건”이라는 입소문을 타며 지난 1월 말까지 2만5천여 입장객을 기록했다. 전시는 오는 5월 말까지 계속 이어진다.

인상파 거장들의 작품을 원화(原畫)로 감상하는 블록버스터급 전시 외에도, 곳곳에 펼쳐진 전시 인프라가 구의 진정한 저력이라는 평가도 나온다. 노원구청사 1층, 불암산 힐링타운 초입, 화랑대 철도공원 등 주민들의 발걸음이 닿는 곳들에 소규모 갤러리를 늘려 가며 전시회 감상의 문턱을 낮췄다. 전시관이 많아지자, 개성 있는 콘텐츠의 다양성이 증폭된 효과도 있었다.

다양한 전시가 반복되자 ‘단골’ 방문객도 늘어나고 있다. 집 근처에서 산책을 위해 불암산에 자주 찾던 구민 A씨는 “별생각 없이 산책하던 김에 구경한 갤러리에 작품이 계속 바뀌니 재밌고, 안목이 높아졌다”며, “이곳 전시를 통해 미술에 재미를 붙여 인상파 전시도 관람했다”고 밝혔다. 불암산 아트포레는 대형 전시관이 아님에도 작년 7회 전시를 통해 5만2천 명의 관람실적을 기록했다.

한편, 구는 ‘2026 신년음악회’를 시작으로 다양한 공연 프로그램도 운영하고 있다. 5일부터 전석 1만 원에 예매할 수 있는 신년 음악회는 ▲국내 최정상급 록 보컬리스트 하현우(국카스텐) ▲웨스턴심포니오케스트라(지휘자 방성호) ▲색소포니스트 김성훈과 재즈포컬 고아라가 나선다. 이어 지난해 큰 호응을 얻었던 무료 공연 ‘찾아가는 오케스트라’ ‘찾아가는 신명마당’도 순차적으로 개최를 준비하고 있다.

오승록 노원구청장은 “문화가 구민들의 일상속에 스며들 수 있도록 품질은 높이고 문턱은 낮추는 노력을 기울여 왔다”며 “구민들과 함께 더 높은 수준의 문화도시를 만들어 가겠다”고 말했다.