[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립해 경영해온 스페이스X와 인공지능 기업 xAI를 합병하면서, 머스크가 보유한 자산 가치가 사상 처음으로 8000억달러를 넘어선 것으로 평가됐다.

4일(현지시간) 미 경제지 포브스에 따르면 두 기업의 합병 이후 기업가치가 1조2500억달러로 평가되면서 머스크의 자산 가치는 종전보다 840억달러 증가한 8520억달러(약 1245조원)로 추산됐다.

포브스는 이번 거래 이전 머스크가 스페이스X 지분 약 42%, xAI 지분 약 49%를 각각 보유하고 있었으며, 합병 이후 기준으로는 통합 기업 지분 약 43%를 보유한 것으로 추정했다. 이는 약 5420억달러 상당에 해당한다.

이에 따라 스페이스X 지분은 머스크가 보유한 테슬라 지분을 넘어 그에게 가장 가치 있는 자산이 됐다. 머스크는 테슬라 지분 12%(1780억달러 상당)와 약 1240억달러어치의 테슬라 주식매수선택권(스톡옵션)을 보유하고 있다고 포브스는 전했다.

머스크의 자산 가치는 지난해 하반기부터 스페이스X의 상장 소식이 알려지면서 기업가치 평가액이 급등함에 따라 동반 증가세를 이어가고 있다.

아울러 지난해 테슬라 주주총회에서는 향후 10년간 경영 성과에 따라 머스크에게 최대 1조달러 상당의 주식을 부여하는 보상안이 통과됐는데, 이는 현재의 자산 가치에는 반영되지 않은 상태다.

수년간 세계 1위 부자 자리를 지키고 있는 머스크는 현재 세계 2위 부자인 구글 공동 창업자 래리 페이지(추정 재산 2810억달러)보다 무려 5780억달러가량 더 부유하다고 포브스는 전했다.