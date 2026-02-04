경제효과는 LA만 1조6천억원

[헤럴드경제=함영훈 기자] FIFA 월드컵대회를 앞둔 미국 로스앤젤레스가 벌써 거대한 문화·스포츠 무대로 변신하고 있다.

개최위원회는 경기장 밖에서도 월드컵의 열기를 즐길 수 있는 지역사회·팬 참여 프로그램을 공개했다. 축구와 음악, 음식과 문화가 어우러지는 이번 계획은 월드컵을 여행과 라이프스타일의 경험으로 확장시킨다.

캐슬린 슐레스먼(Kathryn Schloessman) 로스앤젤레스 스포츠 & 엔터테인먼트 위원회(LASEC) 회장 겸 CEO이자, 로스앤젤레스 월드컵 2026 개최위원회 CEO는 “FIFA 월드컵 2026은 단지 경기를 치르는 이벤트가 아니라, 로스앤젤레스 전역이 함께 참여하는 축제”라며, “LA 메모리얼 콜리세움에서 열리는 공식 FIFA 팬 페스티벌부터 LA 월드컵 26 팬 존, 그리고 지역 곳곳에서 진행되는 월드컵 테마 커뮤니티 이벤트를 통해 시민과 방문객 모두가 이 역사적인 순간의 일부가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

▶FIFA 팬 페스티벌™ 로스앤젤레스

그 중심에는 FIFA 팬 페스티벌™ 로스앤젤레스가 있다. 2026년 6월 11일부터 15일까지, 역사적인 LA 메모리얼 콜리세움은 전 세계 팬들이 모이는 글로벌 축제의 장으로 변신한다. 이곳에서는 경기 생중계 관람은 물론 라이브 음악과 문화 공연, 인터랙티브 체험, 그리고 LA의 다채로운 미식 문화가 한데 어우러진다.

미국 축구대표팀 레전드이자 LA 월드컵 2026 커뮤니티 앰배서더인 코비 존스(Cobi Jones)는 “FIFA 팬 페스티벌은 월드컵의 심장이 뛰는 공간”이라며, “이번 여름 LA는 경기를 여는 도시가 아니라, 전 세계를 맞이하는 도시가 될 것”이라고 전했다. 이어 그는 “축구와 문화, 그리고 LA만의 다양성이 한자리에 모이는 이 경험은 세대에 한 번 있을까 말까 한 순간”이라고 덧붙였다.

▶LA 월드컵 26 팬 존

월드컵의 열기는 콜리세움에만 머물지 않는다. LA 월드컵 26 팬 존은 도심과 해변, 공원과 랜드마크까지 LA 전역을 월드컵 관람과 체험의 공간으로 확장한다. 팬 존은 대형 스크린을 통한 경기 관람과 함께, 각 지역의 개성을 살린 프로그램으로 시민과 방문객 모두에게 일상 속 월드컵을 선사한다.

크리스 클라인(Chris Klein) 로스앤젤레스 월드컵 2026 개최위원회 공동위원장은 “팬 존은 팬들이 있는 곳으로 월드컵이 직접 찾아가는 공간”이라며 “경기장을 넘어 LA 전역에서 누구나 월드컵을 즐길 수 있도록 하는 것이 이번 팬 존의 핵심”이라고 설명했다.

‘팬 존’ 운영 지역 및 일정은 ▷오리지널 파머스 마켓: 6월 18~21일 ▷다우니 시(City of Downey): 6월 20일 ▷유니언 스테이션 & LA 플라자 데 컬투라 이 아르테스: 6월 25~28일 ▷한센 댐 레이크: 7월 2~5일 ▷얼빈 “매직” 존슨 파크(LA 카운티): 7월 4~5일 ▷휘티어 내로우즈(LA 카운티): 7월 9~11일 ▷베니스 비치: 7월 11일 ▷페어플렉스(Fairplex): 7월 14~15일, 7월 18~19일 ▷웨스트 하버(West Harbor): 7월 14~15일, 7월 18~19일이다.

▶월드컵을 따라 즐기는 도시 경험

이와 함께 로스앤젤레스관광청은 개최위원회와 협업해 월드컵 기간 동안 열리는 모든 팬·커뮤니티 이벤트를 담은 ‘39일 팬 경험 가이드’를 선보인다. 이 가이드는 로스앤젤레스관광청 홈페이지(DiscoverLA.com)와 FIFA 월드컵 모바일 앱 등 공식 채널을 통해 제공되며, 방문객들이 자신의 일정과 취향에 맞춰 LA에서의 월드컵 여정을 설계할 수 있도록 돕는다.

로스앤젤레스관광청 아담 버크(Adam Burke) 청장은 “전 세계의 시선이 LA로 향하는 이 시기는 우리의 문화와 커뮤니티를 소개할 수 있는 특별한 기회”라며, “월드컵 기간 동안 LA 전역에서 열리는 다양한 이벤트를 하나의 가이드로 연결해 방문객들이 도시를 더 깊이 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

▶로드 투 월드컵 – 커뮤니티 이벤트

월드컵은 단기적인 축제를 넘어 도시의 미래로 이어진다. 청소년을 위한 축구 클리닉, 지역 비영리단체와 함께하는 커뮤니티 프로그램, 시민 참여형 공공 공간 개선 프로젝트가 대회 전부터 진행된다. 바로, 월드컵을 계기로 축구를 배우고, 이웃과 연결되고, 도시를 더 아름답게 만드는 움직임인 것.

먼저 개최위원회는 ‘플레이 에퀴티 펀드(Play Equity Fund)’와 협력해 26개 지역 비영리 단체를 조명하는 2026 커뮤니티 챔피언 영상 시리즈를 출범시키고, 각 단체에 2만6000달러(약 3770만 원)의 지원금을 제공했다.

또한 2026년 한 해 동안 LA 카운티 전역에서 26회의 ‘그로우 더 게임 오브 사커(Grow the Game of Soccer)’ 축구 클리닉을 운영해 차세대 축구 인재 양성에 나설 예정이다. 이와 함께 암젠(Amgen)이 후원하는 ‘로드 투 월드컵 커뮤니티 데이’를 통해 자원봉사자 참여형 공공 공간 개선 행사를 진행하며, 첫 행사는 오는 3월 14일, 다운타운 LA의 글로리아 몰리나 그랜드 파크에서 열린다.

래리 프리드먼(Larry Freedman) 개최위원회 공동위원장은 “FIFA 월드컵 2026의 진정한 유산은 경기 결과가 아니라, 이 대회가 지역사회에 어떻게 남느냐에 달려 있다”며 “아이들이 축구를 처음 접하고, 이웃들이 함께 도시를 가꾸는 이 경험이 월드컵 이후에도 오래 이어지길 바란다”고 강조했다.

또한, 개최위원회는 월드컵 개막 100일을 앞두고 ‘킥 잇 위드 어스(Kick It With Us)’ 모바일 버스 투어를 시작한다. 해당 투어는 유동 인구가 많은 지역과 주요 문화 행사 현장을 찾아가 축구 체험과 참여형 콘텐츠를 제공하며, FIFA 월드컵 2026에 대한 기대감을 지역 전반으로 확산시킬 예정이다.

▶월드컵 경제 효과

이 모든 경험은 숫자로도 그 가치를 증명한다. 이프실론 이코노믹스(Epsilon Economics)의 분석에 따르면, FIFA 월드컵 2026™는 LA 카운티 전역에서 약 8억 9,200만 달러(약 1조 2,924억 원)의 추가 소비를 유발할 것으로 추정된다. 여기에 향후 관광 증가에 따른 2억 3,000만 달러 이상의 미디어 가치(약 3335억 원)를 더할 경우, 로스앤젤레스 지역에서의 총 경제 효과는 11억 달러(약 1조5990억 원)를 초과할 것으로 전망된다.

2026년 여름, 로스앤젤레스에서 월드컵은 90분 경기로 끝나지 않는다. 거리와 해변, 공원과 광장에서 이어지는 축제 속에서, 이 도시는 전 세계 팬들에게 가장 LA다운 월드컵을 선사할 준비를 하고 있다.