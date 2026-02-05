스타일씨 코퍼레이션이 2024년 3분기 단행한 사업 구조 전환을 통해 실질적인 체질 개선에 성공하며, 2025년 연간 누적 흑자전환과 함께 12월 기준 역대 최대 영업이익률 25%를 달성했다.

스타일씨 코퍼레이션은 인플루언서 구독형 체험단 플랫폼과 자체 패션 브랜드를 함께 운영하는 기업으로, 기존 사업 모델에서 벗어나 수익성과 확장성을 중심으로 한 전략적 피벗을 추진해 왔다. 그 결과 2025년을 기점으로 안정적인 수익 구조를 구축하며 의미 있는 재무 성과를 기록했다.

현재 스타일씨 코퍼레이션의 핵심 사업 중 하나인 인플루언서 구독형 체험단 플랫폼은 매월 85만 건 이상의 체험단 리뷰가 생성되는 대규모 플랫폼으로 성장했다. 대기업 브랜드부터 지역 소상공인까지 다양한 광고주가 참여하고 있으며, 인플루언서와 브랜드 간의 장기적이고 안정적인 협업 구조를 기반으로 매월 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 특히 단발성 캠페인이 아닌 구독형 모델을 통해 예측 가능한 매출 구조와 높은 재이용률을 확보한 점이 경쟁력으로 평가된다.

자체 패션 브랜드인 워크온바디오프 역시 가파른 성장 흐름을 보이고 있다. 워크온바디오프는 2025년과 2026년 2년 연속 무신사 전략 파트너스로 선정됐으며, 내부 기준 고성장 브랜드로도 함께 이름을 올렸다. 무신사 월간 랭킹에서는 남성 전체 카테고리 2위, 데님 팬츠 부문 전체 2위를 기록하는 등 주요 제품이 상위권에 지속적으로 랭크되며 브랜드 경쟁력을 입증하고 있다.

이 같은 성과를 바탕으로 스타일씨 코퍼레이션은 2026년을 기점으로 주요 판매 채널과의 전략적 파트너십을 한층 강화하고, 주력 상품 라인업 확장을 통해 내실을 다지는 동시에 다양한 외부 판매 채널로의 확장을 본격화할 계획이다. 아울러 중장기적으로는 해외 시장 진출과 기업공개를 포함한 성장 전략도 단계적으로 준비해 나간다는 방침이다.

스타일씨 코퍼레이션 관계자는 “사업 피벗 이후 수익 구조를 근본적으로 재정비하며 지속 가능한 성장 기반을 마련한 것이 이번 성과의 배경”이라며 “플랫폼과 브랜드 사업 간 시너지를 더욱 강화해 안정적인 성장 흐름을 이어가겠다”고 말했다.