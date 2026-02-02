[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 2일부터 15일까지 ‘대한민국 농할(농축산물 할인) 상품권’ 할인 판매를 진행한다고 밝혔다.

농할상품권은 국산 농축산물 소비 촉진과 장바구니 물가 부담 완화를 위한 것으로, 1인당 최대 10만 원을 30% 할인된 가격인 7만 원에 구매할 수 있다.

65세 이상 구매자를 위한 우선 구매 기간은 2일부터 8일까지다. 전 연령 대상 구매는 9일부터 15일까지 진행된다. 전체 발행 규모는 100억 원이다.

상품권은 비플페이 등 간편결제 앱과 은행 앱에서 구매할 수 있으며, 유효기간은 이달 28일까지다.

상품권은 전국 17개 지역별로 발행 날짜가 다르며 해당 지역 내 가맹점에서만 사용할 수 있다.

가맹점 정보는 제로페이맵 앱에서, 지역별 구매 일자는 aT 웹사이트 공지사항에서 각각 확인할 수 있다.

문인철 aT 수급이사는 “이번 상품권 발행은 설 명절을 앞두고 농축산물을 구매하는 국민들의 장바구니 부담을 완화하고 동시에 농업인·소상공인에게도 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 물가 안정과 지역경제 활성화를 위해 농식품부와 발맞추어 현장 체감도가 높은 정책을 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 덧붙였다.