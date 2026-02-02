해외 24만5557대·국내 4만3107대 베스트셀링카 ‘스포티지’ 4만7788대 팔려

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 지난 1월 글로벌 시장에서 국내 4만3107대, 해외 20만2165대, 특수 285대 등 전년 동기 대비 2.4% 증가한 24만5557대를 판매했다고 2일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만7788대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만6959대, 쏘렌토가 1만9770대로 뒤를 이었다.

기아는 1월 국내에서 전년 대비 12.2% 증가한 4만3107대를 판매했다. 지난달 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 8388대가 판매됐다. 승용은 레이 4446대, K5 2752대, K8 2135대 등 총 1만1959대가 판매됐다.

레저용 차량(RV)은 쏘렌토를 비롯해 스포티지 6015대, 카니발 5278대, 셀토스 3698대, 니로 1991대 등 총 2만7584대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ가 2425대 팔리는 등 총 3564대가 판매됐다.

기아의 1월 해외 판매는 전년 동월 대비 0.4% 증가한 20만2165대를 기록했다. 차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 4만1773대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 셀토스가 2만3261대, 쏘넷이 1만6042대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 22대, 해외에서 263대 등 총 285대를 판매했다.

기아 관계자는 “작년 1월 설연휴로 줄었던 영업일수가 늘어나며 국내 시장 판매가 증가했고, 해외 시장도 판매 성장세를 보이고 있다“라며 ”올해는 셀토스, 텔루라이드 등 신차 판매 본격화와 전기차·하이브리드 스포츠유틸리티차(SUV) 모델 중심의 친환경차 판매 확대를 통해 전년 대비 6.8% 판매 성장 목표를 달성할 것”이라고 밝혔다.