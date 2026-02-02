내수 3186대·수출5650대…무쏘 1123대 ‘최대 수출국’ 튀르키에 누적 5만대 돌파

[헤럴드경제=권제인 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 지난 1월 내수 3186대, 수출 5650대를 포함해 총 8836대를 판매 했다고 2일 밝혔다. 지난 1월 출시된 신형 ‘무쏘’ 판매 물량 증가와 함께 수출 상승세가 이어지며 판매량은 전년 동월 대비 9.5% 증가했다.

내수 판매는 계절적 비수기 영향에도 불구하고 무쏘 출시에 힘입어 전년 동월 대비 38.5%, 전월 대비로도 19.8% 증가했다.

지난 1월 5일 양산과 함께 본계약을 실시한 무쏘는 20일 1호차를 전달하며 본격적으로 고객 인도를 시작해 지난 달 1123대가 판매됐다. KGM은 무쏘가 시장의 호평을 받으면서, 이 달 이후 생산물량이 확대됨에 따라 판매가 더욱 늘어날 것으로 봤다.

수출은 5650대로 튀르키예와 스페인, 독일 등으로의 판매가 늘며 지난해에 이어 견조한 상승세를 이어갔다.

특히, KGM은 튀르키예 시장에 대한 신모델 출시 등 제품 경쟁력 강화와 공격적인 마케팅 전략을 통해 2024년 1만1122대에 이어 2025년 1만3337대를 수출하는 등 지난해 누적 판매 5만대를 돌파했다. 튀르키예는 2024년과 2025년 KGM 최대 수출국으로 지난해에는 전체 수출 물량의 19%를 차지했다.

KGM 관계자는 “계절적 비수기 영향에도 불구하고 신형 무쏘 출시와 함께 수출 상승세가 이어지며 전년 동월 대비 9.5% 증가했다”며 “무쏘 고객 인도가 확대되면 판매 물량은 더욱 늘어나는 만큼, 생산성 제고는 물론 최고 수준의 품질을 갖춘 제품 생산을 통해 고객 신뢰에 보답할 것이다”라고 말했다.

또한, “내수 물량 확대를 위한 공격적인 시장 대응과 함께 상승세를 잇고 있는 글로벌 시장 공략 강화를 통해 올해 판매 물량을 더욱 늘려 나갈 것"이라고 덧붙였다.