5개 종목 출전…결단식서 선전 다짐

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽에 출전하는 한국 대표팀 선수단이 2일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 결단식에서 선전을 다짐했다.

결단식에는 최휘영 문화체육관광부 장관, 정진완 대한장애인체육회장, 양오열 선수단장, 선수, 지도자, 후원사 관계자 등 총 150여 명이 참석했다.

최휘영 장관은 격려사에서 이재명 대통령의 서면 축사를 대독하며 “‘노력은 절대 배신하지 않는다’는 말처럼, 그 노력의 결과가 설원과 빙판에서 활짝 꽃필 거라 믿는다”며 “갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐내길 바란다”고 말했다.

정진완 회장은 개식사를 통해 “포기하지 않고 인고의 시간을 견뎌 이 자리에 선 과정 자체가 이미 값진 성취이자 대한민국 장애인체육의 가장 큰 자산”이라고 힘줘 말했다.

한국은 현지시간 3월 6~15일 이탈리아 코르티나 일원에서 열리는 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에 40여명(선수 16명)의 선수단을 파견한다.

선수들은 알파인스키, 바이애슬론, 크로스컨트리스키, 스노보드, 휠체어컬링 5개 종목에 출전한다. 목표는 금메달 1개, 동메달 1개로 종합순위 20위권 진입으로 잡았다.

대한장애인체육회는 선수단의 현지 적응 및 컨디션 조절을 위해 현지에 훈련 캠프를 마련했으며, 선수단 본진은 오는 27일 결전지로 떠난다.