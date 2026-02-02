[헤럴드경제=김성훈 기자] 실제 경찰이 찍은 것처럼 인공지능(AI)으로 조작한 허위 영상물을 유튜브에 올린 유튜버가 구속됐다.

경기북부경찰청 사이버수사대는 전기통신 기본법 위반 등 혐의로 30대 남성 A 씨를 구속했다고 2일 밝혔다.

A 씨는 자신의 유튜브 채널에 ‘여장남자 여성 탈의신 신고 출동’, ‘중국인 난동 체포 영상’ 등 마치 경찰관이 사건현장에서 보디캠으로 찍은 듯한 AI 영상을 올린 혐의를 받고 있다.

A 씨는 채널 소개 글에 ‘실제 경찰과 무관하며 실화 바탕 각색 AI’라고 표시했지만, 개별 영상에는 AI로 만든 허위 영상이라는 설명을 하지 않았고, AI 제작 영상을 표시하는 워터마크를 지우기도 했다.

그의 영상은 처음에는 AI라는 것이 티가 날만큼 어설펐으나 점점 질이 향상됐다고 경찰은 전했다.

그의 영상은 유튜브만이 아니라 인스타그램, 틱톡 등에 유포돼 총 3000만이 넘는 조회수를 기록했다.

경찰은 A 씨의 영상이 공권력에 대한 국민적 신뢰를 훼손한다고 판단해 구속했다.

A 씨의 범행은 이것만이 아니었다. 그는 무허가 사설 선물거래, 해외선물 투자리딩방 등 범죄에 가담해 ‘바람잡이’ 역할을 하고 3000만 원을 챙긴 혐의도 드러났다.

또 AI로 음란물을 제작해 SNS에서 돈을 받고 팔기도 했다.

경찰은 올해 10월까지를 공동체의 신뢰를 저해하는 허위정보 관련 범죄 집중 단속기간으로 정하고 A씨와 같은 사례 적발에 주력하고 있다.