[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 지역 균형 발전과 M.AX(제조업의 인공지능 전환)를 가속하기 위해 중견기업 연구개발(R&D) 지원 규모를 전년보다 100억원가량을 늘렸다.

산업통상부는 올해 중견기업 R&D 지원사업 예산을 지난해(548억원) 대비 20% 증액한 655억원으로 책정했다고 2일 밝혔다.

특히 올해는 지역 발전에 방점을 둬 신규 과제의 60% 이상을 지역 중견기업에 지원하고, M.AX 등 AI 융합 관련 과제는 평가지표 조정을 통해 우대하기로 했다.

우선 글로벌 전문기업 육성을 위한 ‘월드클래스 플러스 프로젝트 지원 사업’은 올해 신규 10개 과제 중 6개를 지역 전용 트랙으로 할당했다.

지역 트랙의 지원 한도는 4년간 최대 50억원으로, 자유경쟁 트랙(40억원)보다 10억원 더 높게 책정해 혜택을 강화했다.

중견·중소기업이 공동으로 R&D 성과를 공유하는 ‘중견-중소기업 상생형 혁신도약 사업’은 신규 15개 과제 중 10개를 지역 트랙에 배정했다. 과제당 지원 한도는 트랙 구분 없이 3년간 39억 원이다.

사업 참여를 희망하는 기업은 오는 3일부터 신청할 수 있다. 상세 내용은 산업부(www.motir.go.kr), 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr), 한국중견기업연합회(www.fomek.or.kr) 누리집을 통해 확인할 수 있다.

산업부는 사업의 이해를 돕기 위해 한국산업기술진흥원과 함께 서울, 대전, 광주, 부산 등 4개 권역에서 통합설명회를 개최할 예정이다.