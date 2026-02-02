27일까지…최대 4000만원 지원

[헤럴드경제=김진 기자] 아모레퍼시픽은 한부모 여성 창업자금 대출지원사업 ‘희망가게’의 창업주를 27일까지 공개 모집한다고 2일 밝혔다.

희망가게는 아모레퍼시픽과 아름다운재단이 창업을 지원하는 사업이다. 여성과 아동 복지 증진에 힘쓴 아모레퍼시픽의 설립자 장원 서성환 선대회장의 뜻을 기리기 위해 2003년 창업주 유산을 기부하며 시작했다. 2004년 1호점을 시작한 이후 현재까지 총 578개 이상의 희망가게가 문을 열었다.

공모 대상은 2002년 1월 1일 이후에 출생한 자녀의 부양을 책임지는 한부모 여성이다. 창업 계획을 가진 중위소득 70% 이하 여성 가구주라면 누구나 지원할 수 있다. 신청 시 담보나 보증은 필요하지 않다. 신용등급이 낮아도 지원할 수 있다.

심사를 통해 선정된 희망가게 창업 대상자에게는 최대 4000만원의 창업자금을 제공한다. 창업자금 상환금리는 연 1%, 상환기간은 8년이다. 상환금은 또 다른 한부모 여성의 창업 지원금으로 쓰인다. 대상자에게는 창업 교육, 개업 후 사후관리 등 전문가의 창업 컨설팅과 재무교육, 법률자문, 심리상담, 기술교육비 등도 지원한다.

신청서는 아름다운재단 희망가게 홈페이지에서 확인할 수 있다. 올해 희망가게 창업주 공모는 6월에 한 차례 더 진행된다.