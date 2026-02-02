[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 지난달 29일부터 1일까지 베트남 호치민을 방문해 베트남 주요 교육·외교 기관 및 대학과의 협력을 확대하고, 해양·물류 분야 글로벌 인재 양성을 위한 국제협력을 강화했다.

이번 방문에서 총장단은 교육부 산하 호치민시한국교육원과 주호치민 대한민국총영사관을 차례로 방문, 한국과 베트남 간 고등교육 교류 현황을 공유하고 향후 해양·이공계 분야 인재 교류 및 유학생 유치 확대 방안을 논의했다.

이어 호치민경제대학교(University of Econimics Ho Chi Minh City)를 방문해 양 대학 간 국제학술교류 협정을 체결하고, 호치민경제대학교가 추진 중인 냐짱 캠퍼스를 기반으로 해양 교육 및 융합 연구 분야에서의 협력 가능성을 폭넓게 논의했다. 양 기관은 해양 경제, 물류, 지속 가능한 해양산업 등 공통 관심 분야를 중심으로 실질적인 협력 모델을 단계적으로 추진해 나가기로 했다.

또 호치민교통대학교(Ho Chi Minh City University of Transport)와도 물류시스템공학 전공 외국인편입학특별과정 공동협력 프로그램 확대 방안을 협의했다. 이 자리에서는 예비 편입학생 및 졸업생들과의 간담회를 통해 한국 유학 및 진로에 대한 정보를 공유하고, 향후 학생 맞춤형 공동 교육 프로그램 운영에 대한 공감대를 형성했다.

류동근 총장은 “이번 호치민 방문은 단순한 교류 방문을 넘어, 우리 대학의 국제화 전략을 현장에서 구체화하고 실행 기반을 다지는 중요한 계기였다”며 “베트남은 해양·물류 산업의 성장 잠재력과 우수한 인재 자원을 동시에 갖춘 전략적 협력 파트너로, 이번 방문을 통해 교육, 연구, 학생 교류, 취업으로 이어지는 실질적 협력의 토대를 마련했다”고 말했다.