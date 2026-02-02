-립앤치크·아쿠아빔 ‘키링 기획세트’로 현지 MZ세대 공략… 스킨케어 라인 동시 전개

-일본 시작으로 폴란드·독일·말레이시아 등 글로벌 유통망 확장 가속화

색조 브랜드 티토(titto)가 일본 유통 시장 진출을 본격화하며, 오는 2월 2일부터 일본 돈키호테 판매 개시를 통해 현지 시장 공략에 나선다.

티토는 국내 시장에서 브랜드 주력 제품인 ‘티토 립앤치크 듀얼팟’ 6종과 ‘티토 아쿠아빔 듀얼팟’ 2종을 포함한 색조 라인업과 스킨케어 라인을 운영하고 있다. 일본 시장에는 이 중 일부 제품을 선별해, 일본 시장 전략에 맞춰 ‘티토 립앤치크 듀얼팟 키링 기획세트 3종’과 ‘티토 아쿠아빔 듀얼팟 키링 기획세트 2종’ 형태로 먼저 선보이며 단계적인 진출 전략을 전개한다.

이와 함께 ‘티토 아쿠아 딥포린 크림’, ‘티토 아쿠아 딥포린 앰플’, ‘티토 나이아신 빛테놀 앰플’ 등 스킨케어 제품군도 함께 운영되며, 색조 중심 브랜드에서 스킨케어 영역까지 확장된 브랜드 구조를 일본 시장에 선보인다.

티토는 이번 진출을 통해 일본 돈키호테 유통망을 기반으로 브랜드 접점을 확대하며, 일본 시장 내 안정적인 유통 구조 구축에 속도를 낼 계획이다.

국내에서는 무신사, 에이블리 등 주요 온라인 플랫폼을 통해 제품을 판매하고 있으며, 독창적인 제품 구조와 감각적인 컬러 기획력을 바탕으로 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 오고 있다.

아울러, 티토(titto)는 일본을 시작으로 폴란드, 독일, 말레이시아 등 주요 해외 시장 진출을 확대하며 글로벌 사업을 본격화하고 있다. 유럽과 동남아 시장에서는 현지 파트너사와 협업을 통해 유통망을 구축하고 있으며, 각 국가별 시장 특성에 맞춘 전략적 운영으로 글로벌 브랜드로서의 성장 기반을 지속적으로 확장하고 있다.