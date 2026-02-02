[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 신세계 센텀시티는 오는 8일까지 ‘윈터 푸드 페스타’를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사에는 백화점과 몰 식당가부터 식품관까지 20여개 F&B 브랜드가 참여해 다양한 프로모션이 진행된다.

프리미엄 중식당 싱카이와 ‘부산 3대 초밥집’으로 불리는 문스시, 카츠 전문점 히바린은 구매 금액별 서비스 메뉴를 증정하며, 태국음식 전문점 스파이스마켓은 세트 메뉴를 10% 할인한다.

프랑스식 샌드위치 브랜드 소금집은 3일 단 하루 동안 모든 샌드위치 구매 시 잠봉뵈르 1개를 선착순으로 제공할 예정이다. 아울러 태양커피는 롱블랙 주문 시 1000원 할인을, 메종키츠네 카페도 아메리카노와 흑임자 파운드 케이크 구매 시 일정 금액 할인 혜택을 선보인다. 자세한 프로모션 내용은 해당 브랜드로 문의하면 된다.

한편 계속되는 추위에 실내 공간을 찾는 고객이 증가하면서 이달 들어 백화점 식당가 매출과 고객 수는 각각 15%, 10% 증가한 것으로 나타났다.