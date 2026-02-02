서경덕 교수 “우리도 제대로 알릴 수 있도록 노력해야”

[헤럴드경제=이원율 기자]독일의 한 자동차 판매업체가 기아자동차 대리점을 새로 열었다. 그런데, 거기서 일본의 전통 의상 ‘기모노’를 입은 여인이 등장하는 이벤트가 진행돼 논란이 일었다.

다만 이는 기아차의 실수가 아닌 현지 업체의 잘못된 문화 이해 때문으로 여겨진다.

서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 페이스북 글을 통해 “독일의 한 자동차 판매 업체가 기아차 대리점을 오픈하며 일본·중국풍 이벤트를 펼쳐 논란이 되고 있다”고 밝혔다.

서 교수는 “독일에 거주하는 누리꾼의 제보를 통해 알았다”며 “이 업체는 최근 독일 슈베린에 기아차 대리점을 새롭게 오픈했다(문을 열었다)”고 했다.

그는 “오픈 기념으로 슈베린 시민과 고객을 대상으로 하는 이벤트 행사를 벌였는데, 일본·중국풍으로 진행을 한 일이 SNS에 공개됐다”고 지적했다.

그러면서 “영상을 보면 ‘한국적인 장식으로 꾸몄다’고 설명하지만, 일본 기모노를 입은 여성이 등장한다”며 “매장의 전체적 분위기는 중국풍 용과 등으로 장식해 슈베린 시민에게 오해를 불러 일으키고 있다”고 했다.

서 교수는 “이번 행사는 기아차가 잘못한 게 아니라, 현지 업체의 한국 문화에 대한 이해도가 떨어져 벌어진 일”이라고 했다.

서 교수는 “최근 독일의 ‘국민마트’로 불리는 알디에서 자사 홈페이지에 한국의 김치를 ‘일본 김치’로 소개해 논란이 된 바 있다”며 다만 “지속되는 독일 업체들의 한국 문화 왜곡에 대해 비난할 게 아니라, 우리가 먼저 제대로 알릴 수 있도록 더 노력해야 할 것”이라고 덧붙였다.