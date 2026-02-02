천무 16문·군수지원 등 ‘풀패키지’ 수출 수출 지역 북유럽 확장…“K9 잇는 글로벌 상품으로 육성할 것” 강훈식 대통령 비서실장 “스웨덴, 덴마크도 ‘한국 검토’ 의사 비쳐”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 노르웨이와 1조3000억원 규모의 천무 수출 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 특히 이번 계약은 지난해부터 이어져온 정부의 ‘방산 외교’가 뒷받침하면서 수출 지역을 북유럽 국가로 넓히는 성과를 냈다. 한화에어로스페이스는 이번 계약을 계기로 천무를 글로벌 수출 상품으로 적극 육성한다는 계획이다.

한화에어로스페이스는 지난달 30일(현지시간) 노르웨이 현지에서 계약식을 열고 천무 16문과 유도미사일, 종합군수지원 등을 포함하는 ‘풀패키지’ 천무 수출 계약을 체결했다. 한국 측에선 이재명 대통령 전략경제협력 특사인 강훈식 대통령 비서실장, 김현종 대통령실 안보1차장, 이용철 방위사업청장, 서민정 주노르웨이 대한민국 대사 등 정부 관계자와 손재일 한화에어로스페이스 대표가 자리했다. 노르웨이 측에선 마르테 게르하르센 노르웨이 국방차관, 라르스 레르비크 노르웨이 육군 사령관, 노르웨이 국방물자청(NDMA) 청장이 참석했다.

노르웨이에 공급되는 천무는 극저온 환경에서도 안정적으로 운용할 수 있는 ‘현지 맞춤형’으로 개량됐다. 특히 이번 노르웨이 계약은 중동과 폴란드에 이어 수출 지역을 북유럽 국가로도 넓혔다는 의의가 있다는 설명이다.

한화에어로스페이스는 천무를 K9 자주포를 잇는 글로벌 상품으로 육성한다는 계획이다. 한화에어로스페이스 관계자는 “천무를 수입한 국가들 간 부품 수급과 운용 노하우를 공유할 수 있도록 ‘천무 운용 생태계’를 조성할 것”이라고 밝혔다.

이번 수출 쾌거엔 정부의 ‘방산 외교’ 지원이 크게 기여했다는 평가가 나온다. 강훈식 실장은 지난해 10월 전략경제협력 특사 자격으로 노르웨이를 방문해 이재명 대통령의 친서를 직접 전달하고, 현지 정부 관계자들과 연쇄 회동을 가졌다. 지난해 11월에는 안규백 국방부 장관이 토레 온슈우스 산드빅 노르웨이 국방장관과 회담했다. 한화에어로스페이스 관계자는 “미국과 유럽 등 북대서양조약기구(NATO) 회원국을 상대로 한 치열한 수주 경쟁 속에서 올해 첫 방산 수출 성과를 만들었다”고 평가했다.

강 실장은 축사를 통해 “한국전쟁 당시 의료지원에서 시작된 양국의 숭고한 연대가 오늘날 방위산업 협력이라는 최고 수준의 신뢰로 발전했다”며 “K9 자주포에 이어 천무가 북극해 안보의 핵심 축인 노르웨이 안보 강화와 국가 번영에 기여할 수 있도록 대한민국 정부와 기업이 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이후 강 실장은 귀국 후 기자들과 만나 “인근의 스웨덴, 덴마크 등도 ‘한국을 검토해보겠다’는 흐름이 만들어지는 게 매우 의미가 있다”고 강조했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “노르웨이에 수출한 K9 자주포 운용 지원을 통해 그동안 쌓은 신뢰와 정부의 적극적인 방산 외교가 결합해 이번 계약이 성사됐다”며 “정부와의 ‘원팀’ 체계를 바탕으로 대한민국 안보에 기여하고 글로벌 방산 협력을 지속 확대하겠다”고 말했다.