- 대전시농업기술센터, 행복농장 참가자 110세대 모집…4월11일 개장

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시농업기술센터는 도심속 농업․농촌 체험을 통한 도시농업 확산을 위해 오는 9일부터 대전시민을 대상으로 행복농장(도시민텃밭) 참가자 110세대를 모집한다.

행복농장은 농업기술센터(유성구 교촌대정로 97) 내부에 위치하고 있으며, 텃밭은 10㎡구획 65개, 20㎡구획 45개로 구성되어 분양하고 있고, 관수시설 및 쉼터, 농기구함 등 편의시설을 갖추고 있다.

신청방법은 오는 9일 오전 10시부터 2월 20일 오후 5시까지 ‘대전광역시 OK예약서비스’를 통해 1가구당 1구획을 신청할 수 있다. 신청시 주의사항은 회원정보가 불명확하거나 중복신청 시 추첨에서 제외될 수 있다.

분양자 선정은 무작위 추첨을 통해 이루어지며, 선정 결과는 오는 25일 농업기술센터 홈페이지에 공개하며, 개별 알림톡을 통해 분양료 납부계좌 및 일정을 안내할 예정이다.

최종 분양자 선정이 완료되면 오는 4월 11일 개장식 및 텃밭교육을 시작으로 11월 말까지 자율적으로 운영한다.

이효숙 농업기술센터소장은 “작은 텃밭에서도 큰 행복이 자라듯, 행복농장에서의 소중한 시간이 여러분의 일상에 풍성한 기쁨과 여유를 선사하길 바란다”고 말했다.