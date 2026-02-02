대환대출 저축은행·보험·카드·캐피탈 등

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 개인사업자 부동산담보대출 상품인 ‘사장님 부동산담보대출’의 대환 대상을 기존 은행 및 상호금융권에서 저축은행, 보험, 카드·캐피탈사까지 확대했다고 2일 밝혔다.

‘사장님 부동산담보대출’은 2024년 7월 출시 이후 2025년 3월 후순위 대환을 도입하고, 같은 해 10월 상호금융권으로 대상을 넓히며 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해왔다. 이번에는 2금융권 전반으로 대상이 확대되면서 사실상 개인사업자 부동산담보대출을 취급하는 대부분의 제도권 금융기관에서 갈아타기가 가능해졌다.

이번 조치로 금리가 상대적으로 높은 저축은행이나 캐피탈, 보험사 등에 개인사업자 담보대출을 보유한 고객들도 케이뱅크의 낮은 금리 혜택을 누릴 수 있게 됐다. 복잡한 서류 제출 없이 간편하게 비대면으로 조회 및 실행이 가능하다.

케이뱅크는 대환 대상을 적극적으로 확대할 수 있었던 이유로 “탄탄한 건전성 관리”를 꼽았다. 지난해 3분기 말 기준 케이뱅크의 개인사업자 대출 연체율은 0.62%로 업계 최저 수준이다. 특히 개인사업자 대출 가운데 최초의 100% 비대면 개인사업자 담보대출인 ‘사장님 부동산담보대출’은 출시 1년 반 만인 지난달 말 기준 대출 잔액이 6000억원을 돌파하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

아울러 케이뱅크는 ‘사장님 신용대출’의 한도도 기존 1억원에서 최대 3억원으로 확대했다. 전문직이나 고신용 개인사업자가 대상이며, 사업 용도를 증빙하는 경우 보다 넉넉한 한도를 제공한다.

케이뱅크 관계자는 “고금리로 어려움을 겪는 사장님들이 더 넓은 범위에서 이자 절감 혜택을 누릴 수 있도록 대환 대상을 대폭 확대했다”며 “앞으로도 상품 혁신과 포용 금융을 통해 소상공인의 든든한 금융 파트너가 되겠다”고 말했다.