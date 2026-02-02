- 역세권 아파트로 쏠리는 청약자 발길... 역세권 단지엔 수만 명 청약 잇따라

- ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’ 지하철 1·7호선 온수역 더블 역세권 입지로 관심 몰이

분양 시장에서 역세권 아파트의 인기가 꾸준히 이어지고 있다. 특히 지난해에는 청약 경쟁률 상위 10개 단지 중 8곳이 지하철 역을 도보로 이용할 수 있는 입지에 자리하며, ‘역세권 불패’ 신화를 다시 한번 입증했다.

대표적으로 서울 성동구에 공급된 ‘오티에르포레’는 수인분당선 서울숲역이 도보권에 위치해 수요자들의 관심이 집중된 결과, 1순위 청약에서 무려 688.13대 1의 경쟁률을 보였다. 이는 지난 한 해 청약경쟁률 상위 2위에 해당하는 기록이다. 이어 3위 ‘잠실르엘’(631.6대 1)은 2·8호선 잠실역, 4위 ‘역삼센트럴자이’(487.09대 1)는 수인분당선 한티역, 5위 ‘힐스테이트이수역센트럴’(326.74대 1)은 4·7호선 총신대입구(이수)역과 가까운 점이 부각 되면서, 수요가 몰렸다.

이 밖에도 ‘반포래미안트리니원’(237.53대 1, 9호선 구반포역), ‘리버센트푸르지오위브’(191.35대 1, 5호선 영등포시장역), ‘래미안원페를라’(151.62대 1, 7호선 내방역), ‘더샵분당티에르원’(100.45대 1, 수인분당·신분당선 정자역) 등도 역세권 단지로 상위권에 이름을 올렸다.

역세권 단지가 높은 경쟁률을 기록하는 이유는 단순한 교통 편의성에 그치지 않는다. 역 주변에는 상업시설, 병원, 학교, 공원 등 다양한 인프라가 밀집해 있어 생활 편의성이 높고, 정주 여건 또한 뛰어나다. 여기에 유동 인구가 많아 전세 수요나 임대 수익 안정성까지 기대할 수 있어, 실거주뿐 아니라 투자 수요까지 아우르는 ‘입지 프리미엄’을 갖춘 것이 강점으로 꼽힌다.

부동산 업계 관계자는 “역세권 단지는 교통뿐 아니라 생활 인프라까지 갖추고 있어 실거주와 투자 수요를 모두 흡수할 수 있는 경쟁력을 지녔다”며, “최근 정부의 대출 규제와 가계부채 관리 기조로 ‘똘똘한 한 채’ 선호가 강화되면서, 역세권 아파트의 프리미엄은 앞으로도 더욱 공고해질 전망”이라고 말했다.

이러한 가운데, 2월 쌍용건설이 경기도 부천시에서 선보이는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’이 지하철 1·7호선 온수역 더블 역세권 입지에 들어서 서울 접근이 용이하고, 주변 교육·상업 인프라도 잘 갖춰져 있어 관심 단지로 떠오르고 있다.

괴안3D구역 재개발을 통해 선보이는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59·84㎡ 230세대가 일반분양 물량으로 공급된다.

단지는 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 갖췄다. 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있어 뛰어난 직주근접성을 자랑한다.

또한 단지와 인접한 경인로와 부일로를 통해 부천 도심은 물론 서울 도심권으로의 진출입이 용이하며, 남부순환로, 수도권제1순환고속도로 등을 통해 수도권 전역으로의 이동도 편리하다.

교육 환경도 강점이다. 단지 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있어 안심 교육 여건을 갖췄으며, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교도 인접해 있다. 여기에 부천과학고 개교가 확정되면서 교육 프리미엄에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다.

생활 편의 인프라도 잘 갖춰져 있다. 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장 등 쇼핑·문화시설 이용이 편리하며, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다. 또한 단지 인근에 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간이 조성돼 있어 도심 속에서도 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

한편, 쌍용 더 플래티넘 온수역의 시공을 맡은 쌍용건설은 해외 고급건축 시공 실적 1위를 자랑하는 글로벌 건설 명가다. 쌍용건설은 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔과 두바이 아틀란티스 더 로열 호텔 등 세계적 프로젝트에서 쌓은 기술력과 노하우를 이번 단지에 집약시켜 입주민들에게 차별화된 라이프스타일과 자부심을 제공한다는 계획이다.

단지 외관에는 시야 간섭이 없는 유리난간과 KCC 하이엔드 창호 등 고급 마감재가 적용되며, 전 세대는 남향 위주 배치를 통해 채광을 극대화했다. 드레스룸과 다용도실을 갖춘 혁신 평면으로 공간 활용도를 높였다.

아울러 피트니스 클럽, GX룸, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민들의 주거 만족도를 한층 끌어올릴 예정이다.

쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일원에 마련되며, 2월 중 오픈 예정이다.