취약계층 270만명 대상…전년 대비 1만원 인상 청소년(13∼18세)·생애전환기(60∼64세)엔 16만원 지원

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 취약계층의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 ‘통합문화이용권(이하 문화누리카드)’를 2일부터 발급한다.

올해 문화누리카드 연간 지원금은 1인당 15만원으로 전년 대비 1만원 인상했다. 아울러 수혜 대상 중 청소년(13∼18세)과 고령기에 진입한 사람(60∼64세)에게는 1만원을 추가한 16만원을 지급해 생애주기별 문화 누림 수요에 맞춰 더욱 촘촘하게 지원한다.

문화누리카드 지원 사업은 6세 이상(2020. 12. 31. 이전 출생자) 기초생활수급자, 법정 차상위계층의 문화예술·여행·체육 활동을 지원하는 사업이다. 문체부는 이용자가 실질적으로 문화를 누릴 수 있도록 거의 매년 지원 금액을 인상해 왔다. 올해는 3745억원(국비 2636억원, 지방비 1109억원)을 투입해 270만명을 지원한다.

문화누리카드는 2일부터 11월 30일까지 전국 주민센터와 문화누리카드 누리집, 앱을 통해 신청·발급 받을 수 있으며, 발급받은 카드는 12월 31일까지 사용해야 한다.

지난해 문화누리카드로 3만원 이상 사용했고, 올해도 수급 자격을 유지하는 사람은 별도로 신청하지 않아도 올해 지원금이 카드에 자동으로 충전된다.

문화누리카드는 전국 3만5000여 개의 문화예술, 국내 여행, 체육 분야 가맹점에서 이용할 수 있다. 영화 관람료 2500원 할인, 주요 서점 도서 구매 시 10% 할인, 4대 프로스포츠(배구, 농구, 축구, 야구) 관람료 최대 40% 할인, 공연∙전시 관람료, 악기 구입비, 숙박료, 놀이공원(테마파크) 입장권, 체육시설 이용료, 스포츠용품 할인(각 가맹점 할인율 상이) 등 다양한 혜택도 함께 제공한다. 문화예술단체가 기부한 입장권 ‘나눔티켓(무료 또는 할인)’도 1인당 4매(월 3회 한도)까지 사용할 수 있다.

아울러 문체부는 문화누리카드 정보에 대한 접근성 부족 등으로 카드를 발급 받지 못하거나 카드를 이용하는 데 불편함을 느끼지 않도록, 정부 대표 행정 알림 서비스인 국민비서 ‘구삐’와 연계해 미수혜자를 적극 발굴하고, 저시력자와 시각장애인 이용자는 점자 카드를 발급받을 수 있도록 지원한다.

또한 카드 재발급 시기를 놓쳐 불편을 겪지 않도록 카드 유효기간 만료일 한 달 전에 이용자에게 그 사실을 미리 알려주는 서비스를 제공한다. 카드 이용 한도가 부족할 경우에는 정부 지원금 외에 본인 충전금을 최대 30만원(1년 200만원 이내)까지 충전해서 사용할 수 있다.

이정미 문체부 문화정책관은 “문체부는 매년 ‘문화누리카드’ 지원 금액을 인상했고, 특히 올해는 지원 금액 인상과 함께 청소년과 노년 초기에 해당하는 이용자들과 지역 주민이 제대로 문화를 누릴 수 있도록 사업을 개선했다”며 “앞으로도 소득, 지역, 연령 등, 국민 각자의 상황과 관계없이 일상에서 문화를 누릴 수 있도록 세심하게 살피고 문화향유 정책을 이어가겠다”고 밝혔다.